TEDi-Rückruf: Schädliche Chemikalien in Küchenutensil

Ein beliebtes Küchenutensil aus dem Discounter entpuppt sich als chemisches Risiko – und betrifft Millionen von Haushalten.

Die TEDi Warenhandels GmbH hat einen Rückruf von Spaghettilöffeln mit der Artikelnummer 55272001001000000100 eingeleitet. Betroffen sind alle Exemplare, die zwischen dem 6. Juni 2024 und dem 6. Mai 2026 in TEDi-Filialen erworben wurden.

Untersuchungen der Produkte ergaben erhöhte Konzentrationen primärer aromatischer Amine – krebsverdächtige Chemikalien, die als gesundheitsschädlich gelten. Die Löffel stammen vom Hersteller RENA Küchenhelfer GmbH aus Straubenhardt-Langenalb.

FOTO: TEDi

Rückgabe möglich

Wer einen der betroffenen Spaghettilöffel besitzt, sollte ihn nicht mehr verwenden. In jeder TEDi-Filiale kann das Produkt entweder gegen Rückerstattung des Kaufpreises von einem Euro oder im Tausch gegen einen anderen Artikel zurückgegeben werden.

Das Unternehmen handelt nach eigenen Angaben im Rahmen seiner produktsicherheitsrechtlichen Verpflichtungen und hat den Rückruf aus diesem Grund veranlasst. Zugleich weist die TEDi Warenhandels GmbH darauf hin, dass die festgestellte Gefährdung nicht zwingend auf das eigene Unternehmen zurückzuführen sei.