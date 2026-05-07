Mit der e-Card des Bruders: 27-Jähriger erschleicht sich fünf OPs

Fünf Operationen auf fremde Kosten – ein 27-Jähriger steht wegen eines dreisten Versicherungstricks vor Gericht.

Ein 27-jähriger, derzeit arbeitsloser Mann aus Österreich muss sich am Donnerstagvormittag vor dem Landesgericht wegen schweren Betrugs verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die E-Card seines Bruders dazu genutzt zu haben, um sich in den Salzburger Landeskliniken insgesamt fünf Operationen zu erschleichen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich laut Anklageschrift auf rund 18.000 Euro.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Bruder des Angeklagten keinerlei Kenntnis davon, dass seine Versicherungskarte auf diese Weise missbraucht wurde. Der Angeklagte ist den Behörden bereits hinlänglich bekannt: Er weist 13 Vorstrafen auf und befindet sich aktuell in Oberösterreich in Untersuchungshaft.

Ungeklärter Zugang

Seit Anfang Jänner 2020 sind alle neu ausgestellten oder erneuerten E-Cards für Personen ab 14 Jahren mit einem Lichtbild versehen, das die Karteninhaberin oder den Karteninhaber eindeutig identifizierbar macht. Diese Maßnahme soll Missbrauch verhindern und die Karte fälschungssicher gestalten. Wie dem Mann der Zugang zu den medizinischen Eingriffen trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen möglich gewesen sein könnte, ist bislang ungeklärt.