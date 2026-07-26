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Fahrzeugbrand

Wohnmobil in Flammen – Familie entkommt in letzter Sekunde (FOTOS)

Wohnmobil in Flammen – Familie entkommt in letzter Sekunde (FOTOS)
FOTO: FF Zederhaus
1 Min. Lesezeit |

Auf der A10 loderten Flammen – ein Wohnmobil brannte lichterloh, doch das Schlimmste konnte verhindert werden.

Am Samstagabend geriet auf der Tauernautobahn ein Wohnmobil in Brand. Die Fahrzeuginsassen konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Feuerwehr im Einsatz

Alarmiert wurde die Feuerwehr Zederhaus aus dem Lungau – der Einsatz führte sie auf die A10 in Richtung Salzburg. Bei Ankunft der ersten Kräfte stand das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen. Umgehend wurden die Löscharbeiten aufgenommen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung war der Einsatz unter Atemschutz erforderlich.

Gasflaschen geborgen

Im Inneren des Wohnmobils befanden sich zwei Gasflaschen. Diese konnten während der Löscharbeiten geborgen und aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich entfernt werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass beide Behälter bereits leer gewesen waren. „Zum Glück“, hieß es dazu von der Feuerwehr.

Gegen 19.00 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.

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KO KOSMO-Redaktion
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