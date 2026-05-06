Zehnjähriger überfährt Mutter mit Kleintransporter – tot

Ein gewöhnlicher Dienstagnachmittag endet in einer unvorstellbaren Tragödie – auf einem Privatgrundstück in Hessen verliert eine Mutter ihr Leben.

Am Dienstagnachmittag kam es in Alsbach-Hähnlein im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen zu einem tödlichen Unfall: Ein zehnjähriger Junge erfasste beim Versuch, einen Kleintransporter zu rangieren, seine 39-jährige Mutter. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, ereignete sich das Unglück auf einem Privatgrundstück in der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Tragischer Unfall

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich Mutter und Sohn auf dem Gelände, um dort Gartenarbeiten zu erledigen. Im Zuge dessen sollte der Kleintransporter umgeparkt werden – dabei verlor der Junge die Kontrolle über das Fahrzeug. Als die Frau eingreifen wollte, wurde sie vom Transporter erfasst und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass jede Hilfe zu spät kam.

Ein Nachbar unternahm noch einen Reanimationsversuch, der jedoch erfolglos blieb. Nach dem Aufprall durchbrach das Fahrzeug das Hoftor und prallte gegen ein geparktes Auto. Der Junge selbst blieb körperlich unversehrt.

Ermittlungen laufen

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt erklärte gegenüber BILD, dass bislang keine Hinweise auf einen technischen Defekt vorliegen – ein Sachverständiger soll dies jedoch noch abschließend prüfen. Auch die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Als BILD am Mittwochmittag vor Ort eintrifft, brennt vor dem zugenagelten Hoftor eine Kerze für die Verstorbene. Sichtlich erschütterte Nachbarn finden kaum Worte: „Es ist so tragisch. Die arme Mutter, der arme Junge …“