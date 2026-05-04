KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Verkehrsunfall

Tragischer Unfall: 3-Jähriger von Auto erfasst und gestorben

Tragischer Unfall: 3-Jähriger von Auto erfasst und gestorben
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

In Duisburg ist am Freitag ein dreijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Junge lief zwischen geparkten Fahrzeugen hervor auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem Auto erfasst. Obwohl ein Notarzt noch am Unfallort mit der medizinischen Versorgung begann, erlag das Kind noch am selben Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ermittlungen nach Unfall

Der Fahrer des Wagens, ein 25-Jähriger, wurde unmittelbar nach dem Unfall auf Alkohol und Drogen getestet – beide Tests verliefen negativ. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei das Fahrzeug sowie das Mobiltelefon des Mannes sicher; zudem wurden Videoaufnahmen aus dem Bereich der Unfallstelle beschlagnahmt.

Der Vater des Kindes gab gegenüber den Behörden an, dass sich zum Zeitpunkt des Geschehens auf der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Kinder beim Ballspielen befunden hätten.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Schuldspruch
Amtsmissbrauch: Wöginger schuldig gesprochen
| Selbstschussanlage
Hund entlaufen – Frau löst Selbstschussanlage aus
| Verkehrsunfall
Tragischer Unfall: 3-Jähriger von Auto erfasst und gestorben
| Arbeitsmarkt
Arbeitslosigkeit steigt weiter – Frauen besonders betroffen
| Verkehrskontrolle
Mit 66 km/h durch Wien: E-Scooter-Kontrolle deckt massive Verstöße auf
MEHR AKTUELLE NEWS