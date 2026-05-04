Tragischer Unfall: 3-Jähriger von Auto erfasst und gestorben

In Duisburg ist am Freitag ein dreijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Junge lief zwischen geparkten Fahrzeugen hervor auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem Auto erfasst. Obwohl ein Notarzt noch am Unfallort mit der medizinischen Versorgung begann, erlag das Kind noch am selben Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ermittlungen nach Unfall

Der Fahrer des Wagens, ein 25-Jähriger, wurde unmittelbar nach dem Unfall auf Alkohol und Drogen getestet – beide Tests verliefen negativ. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei das Fahrzeug sowie das Mobiltelefon des Mannes sicher; zudem wurden Videoaufnahmen aus dem Bereich der Unfallstelle beschlagnahmt.

Der Vater des Kindes gab gegenüber den Behörden an, dass sich zum Zeitpunkt des Geschehens auf der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Kinder beim Ballspielen befunden hätten.