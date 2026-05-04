Hund entlaufen – Frau löst Selbstschussanlage aus

Ein entlaufener Hund, ein fremdes Grundstück – und plötzlich ein Schuss. Was danach auf dem Anwesen gefunden wurde, sorgt für Aufsehen.

Eine 54-jährige Frau ist im sachsen-anhaltischen Dannigkow schwer verletzt worden, nachdem sie auf der Suche nach ihrem entlaufenen Hund ein fremdes Grundstück betreten hatte. Als das Tier auf das Gelände lief und die Frau ihm folgte, wurde plötzlich ein Schuss mit Schrotmunition abgefeuert. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau dabei versehentlich eine Selbstschussanlage ausgelöst.

Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und befand sich laut dem Polizeirevier Jerichower Land in Burg am Montag außer Lebensgefahr.

Ermittlungen & Durchsuchung

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht nun der 43-jährige Eigentümer des Grundstücks. Ob er die Anlage selbst installiert hat und welche Beweggründe dahinterstecken, ist bislang ungeklärt.

Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt durchsuchten gemeinsam mit der Kriminalpolizei Haus und Gelände des Mannes – und wurden fündig: Eine große Anzahl an Schusswaffen sowie weitere gefährliche Gegenstände wurden sichergestellt und beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Stendal sah nach aktuellem Stand der Ermittlungen jedoch keinen dringenden Tatverdacht für ein vorsätzliches Tötungsdelikt.

Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde demnach nicht beantragt.