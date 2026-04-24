Tödlicher Aufprall: Taxi-Passagier überlebt Unfall nicht

Ein Abend, eine Kreuzung, eine Kollision – und am Ende steht eine Todesnachricht aus dem Bezirk Tulln.

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Tulln ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Im Bereich einer Kreuzung nahe Atzenbrugg (Niederösterreich) stießen ein Kleinbus und ein Pkw zusammen. Der Transporter, der als Taxi im Einsatz war, hatte neben dem Fahrer sechs weitere Personen an Bord, wie Polizeisprecher Kevin Stacherl mitteilte.

Tödliche Verletzungen

Drei Insassen des Kleinbusses erlitten schwere Verletzungen, darunter auch ein 53-jähriger Fahrgast. Die Person im beteiligten Pkw kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 53-Jährige überlebte den Unfall nicht – er erlag seinen Verletzungen, was die Polizei am Freitag in Bestätigung entsprechender Medienberichte offiziell bekanntgab.