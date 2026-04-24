KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Verkehrsunfall

Tödlicher Aufprall: Taxi-Passagier überlebt Unfall nicht

Tödlicher Aufprall: Taxi-Passagier überlebt Unfall nicht
(FOTO: FF Atzenbrugg)
1 Min. Lesezeit |

Ein Abend, eine Kreuzung, eine Kollision – und am Ende steht eine Todesnachricht aus dem Bezirk Tulln.

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Tulln ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Im Bereich einer Kreuzung nahe Atzenbrugg (Niederösterreich) stießen ein Kleinbus und ein Pkw zusammen. Der Transporter, der als Taxi im Einsatz war, hatte neben dem Fahrer sechs weitere Personen an Bord, wie Polizeisprecher Kevin Stacherl mitteilte.

Tödliche Verletzungen

Drei Insassen des Kleinbusses erlitten schwere Verletzungen, darunter auch ein 53-jähriger Fahrgast. Die Person im beteiligten Pkw kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 53-Jährige überlebte den Unfall nicht – er erlag seinen Verletzungen, was die Polizei am Freitag in Bestätigung entsprechender Medienberichte offiziell bekanntgab.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Budgetkrise
Finanz-Drama: Regierung braucht plötzlich 5 Milliarden mehr
| Missbrauchsmaterial
15 Jahre Kinderpornos gesammelt – „Langeweile“ als Motiv
| Reality-Skandal
Reality-TV aus dem Balkan geht viral: Würge-Attacke im TV macht fassungslos
| Ladestandard
Europäische USB-C-Pflicht: Günstige Laptops verschwinden vom Markt
| Diversion
Seiler bricht nach Gewalt-Verfahren Schweigen: „Sie hat absolut richtig gehandelt“
MEHR AKTUELLE NEWS