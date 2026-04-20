Auto überschlägt sich mit vier Insassen – zwei im Spital

Mitten in der Nacht überschlägt sich ein Pkw auf der A2 in der Steiermark – vier Personen sitzen im Wrack.

In der Nacht auf Montag kam es auf der Südautobahn (A2) in der Steiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw, in dem vier Personen saßen, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Zwei der Insassen wurden dabei verletzt.

Unfall bei Mooskirchen

Gegen 3.30 Uhr alarmierten die Einsatzkräfte die Feuerwehren Mooskirchen und Steinberg. Das Unglück ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Mooskirchen in Richtung Kärnten.

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten das Wrack aus eigener Kraft verlassen und wurden noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt.

Zwei der Verletzten mussten anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.