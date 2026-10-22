Ukrainisches Unternehmen aus Odessa verbindet Immobilienentwicklung mit sozialen Projekten und Zusammenarbeit mit der EU

Die ukrainische Prostranstvo Group ist in Odessa in den Bereichen Immobilienentwicklung, Gesundheitsversorgung und Rehabilitation tätig. Neben Wohnbauprojekten engagiert sich das Unternehmen nach eigenen Angaben für soziale Initiativen und die Unterstützung ukrainischer Veteranen. Auch der Austausch mit europäischen Partnern und die Annäherung an EU-Standards gewinnen für ukrainische Unternehmen zunehmend an Bedeutung.

ODESSA. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt die ukrainische Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Besonders betroffen sind Branchen, die langfristige Investitionen und eine verlässliche Infrastruktur benötigen. Dazu gehört auch die Immobilienwirtschaft. Die in Odessa ansässige Prostranstvo Group entwickelt Wohn- und Multifunktionsprojekte und engagiert sich darüber hinaus in den Bereichen Gesundheit und soziale Unterstützung.

Das Unternehmen ist seit 2019 am Markt tätig. Nach eigenen Angaben umfasst das Portfolio Wohnimmobilien, Hotelprojekte sowie medizinische und rehabilitative Angebote. Zu den Projekten zählen unter anderem die Wohnanlage ITOWN und das SPATIUM Medical & Wellness Hotel.

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Wohnbau und städtische Infrastruktur

Bei der Entwicklung ihrer Projekte berücksichtigt die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben neben architektonischen Aspekten auch Infrastruktur, Sicherheit und die Gestaltung gemeinschaftlich genutzter Flächen. Ziel ist es, Wohnraum mit Dienstleistungen und Einrichtungen zu verbinden, die den Alltag der Bewohner erleichtern.

Der Krieg hat die Rahmenbedingungen für die ukrainische Bauwirtschaft grundlegend verändert. Unterbrochene Lieferketten, wirtschaftliche Unsicherheit und Sicherheitsrisiken beeinflussen die Planung und Umsetzung von Bauprojekten. Gleichzeitig bleiben die Schaffung von Wohnraum und der Wiederaufbau beschädigter Infrastruktur wichtige Aufgaben für die langfristige Entwicklung ukrainischer Städte.

Oleksandr Sokolovskyi, der Partner und CFO Prostranstvo Group, beschreibt den Zusammenhang zwischen Immobilienentwicklung und gesellschaftlicher Verantwortung folgendermaßen:

„Immobilienentwicklung endet nicht mit der Fertigstellung eines Gebäudes. Entscheidend ist auch, wie sich ein Projekt in sein Umfeld einfügt und welchen Beitrag es zum Alltag der Menschen leisten kann. Unter den aktuellen Bedingungen in der Ukraine bedeutet das neben sorgfältiger Planung auch, gesellschaftlich relevante Initiativen zu unterstützen und Verantwortung gegenüber den Menschen und den lokalen Gemeinschaften zu übernehmen.“

Rehabilitation und Unterstützung von Veteranen

Ein weiteres Tätigkeitsfeld der Unternehmensgruppe ist das Gesundheitswesen. Im Rahmen der Initiative „Prostranstvo Zdorovia“ unterstützt das Unternehmen nach eigenen Angaben medizinische und rehabilitative Angebote. Dazu zählt auch das medizinische Zentrum ProMed in Odessa.

Zu den sozialen Aktivitäten gehört außerdem die Unterstützung ukrainischer Soldaten und Veteranen bei ihrer Rehabilitation. Nach Angaben des Unternehmens wurden mehr als 1.500 ukrainische Veteranen auf Kosten des Unternehmens rehabilitiert. Die Initiative soll Menschen nach Verletzungen bei ihrer körperlichen Genesung und ihrer Rückkehr in den Alltag unterstützen.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen nach eigenen Angaben für den Ausbau rehabilitativer Angebote und die gesellschaftliche Integration von Veteranen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich mit dem Management von Rehabilitationsprogrammen und beruflichen Perspektiven für ehemalige Militärangehörige beschäftigen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung medizinischer Einrichtungen, die aufgrund des Krieges ihren ursprünglichen Standort verlassen mussten. Solche Initiativen sollen dazu beitragen, die medizinische Versorgung und Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, wenn Einrichtungen aus besonders stark betroffenen Regionen verlegt werden müssen.

Europäische Perspektiven und Zusammenarbeit mit der EU

Die Integration der Ukraine in die Europäische Union eröffnet neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung, den fachlichen Austausch und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Für die Bauwirtschaft bedeutet dies unter anderem eine schrittweise Annäherung an europäische Ansätze in den Bereichen Energieeffizienz, Umweltanforderungen, Bauqualität und nachhaltige Stadtplanung.

Für die Prostranstvo Group ist die europäische Ausrichtung nach eigenen Angaben insbesondere im Hinblick auf den fachlichen Dialog, den Austausch bewährter Verfahren und mögliche Kooperationen mit internationalen Partnern von Interesse. Auch der Wiederaufbau ukrainischer Städte, die Entwicklung medizinischer Infrastruktur und die Gestaltung moderner öffentlicher Räume bieten Ansatzpunkte für einen Erfahrungsaustausch zwischen ukrainischen und europäischen Fachleuten.

Oleksandr Sokolovskyi betont:

„Der Austausch mit europäischen Partnern ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Er bietet auch die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen, moderne Ansätze der Stadtentwicklung kennenzulernen und Lösungen zu entwickeln, die europäischen Anforderungen an Qualität, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entsprechen. Wir sind der Ansicht, dass der Wiederaufbau der Ukraine bewährte internationale Erfahrungen berücksichtigen und sich gleichzeitig an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientieren sollte.“

Eine Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen setzt eine sorgfältige Vorbereitung, Kenntnisse der jeweiligen regulatorischen Anforderungen und transparente Kooperationsmodelle voraus. Für ukrainische Unternehmen sind dabei fachliche Kompetenz, verlässliche Partnerschaften und die Bereitschaft, nach europäischen Standards zu arbeiten, von besonderer Bedeutung.

Der Wiederaufbau der Ukraine erfordert die Beteiligung des Staates, der Kommunen, der Privatwirtschaft, internationaler Institutionen und der Zivilgesellschaft. Unternehmen aus der Bauwirtschaft können durch ihre Erfahrung in den Bereichen Planung, Bau und Infrastrukturentwicklung einen Beitrag zu diesem Prozess leisten.

Herausforderungen und Perspektiven

Die wirtschaftliche Planung bleibt für ukrainische Unternehmen angesichts des anhaltenden Krieges schwierig. Gleichzeitig besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Wohnraum, medizinischer Versorgung und langfristigen Lösungen für den Wiederaufbau.

Nach eigenen Angaben konzentriert sich die Prostranstvo Group auf die Weiterentwicklung ihrer bestehenden Projekte, die Verbindung von Immobilienentwicklung und Gesundheitsangeboten, soziale Initiativen sowie die Prüfung von Möglichkeiten der europäischen Zusammenarbeit.

Wie sich diese Bereiche langfristig entwickeln, hängt unter anderem von der wirtschaftlichen Lage und der Sicherheitsentwicklung in der Ukraine sowie von den Perspektiven internationaler Partnerschaften ab.