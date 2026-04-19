26-jährige Radfahrerin stürzt vor Auto – Lebensgefahr

Ein Freitagnachmittag in Wien-Währing endet für eine junge Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen – die Ursache ist noch unklar.

Ort des Geschehens

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kreuzgasse und der Vinzenzgasse in Wien-Währing ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 15.30 Uhr war eine Autofahrerin auf der Kreuzgasse in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Gleichzeitig näherte sich eine 26-jährige Radfahrerin auf derselben Straße aus der entgegengesetzten Richtung – stadteinwärts fahrend.

Lebensgefährliche Verletzungen

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Radfahrerin in diesem Kreuzungsbereich die Kontrolle, stürzte und prallte dabei gegen das ihr entgegenkommende Fahrzeug. Die 26-Jährige zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und musste umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Auch an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung aufgenommen.