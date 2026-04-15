17-Jähriger rast betrunken in Familie – Mutter und Baby im Spital

Ein riskantes Überholmanöver in der Nacht endet mit Verletzten, einem Baby im Krankenhaus – und einem positiven Alkotest.

Auf der Landesstraße L9, der Siebenbrunner Straße in Richtung Gänserndorf, kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf wollte ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen, als ihm ein entgegenkommendes Auto die Weiterfahrt versperrte. Da ein Ausweichen nicht mehr möglich war, prallte sein Wagen frontal gegen das Heck des vorausfahrenden Autos.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 24-jährigen Vorausfahrenden nach links abgedrängt und kam schließlich auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Seine Ehefrau zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu; sie wurde gemeinsam mit dem im Auto befindlichen Baby zur weiteren Untersuchung ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Auch der jugendliche Fahrer selbst musste mit mutmaßlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Alkotest positiv

Ein beim 17-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Gegen den Jugendlichen werden Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft sowie bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg erstattet.

Ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Splitter beschädigt.

Die L9 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufräumarbeiten von 23.40 Uhr bis 1.05 Uhr gesperrt werden.