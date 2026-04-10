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Raserei

158 km/h statt 70: Lenker verliert Auto und Schein

158 km/h statt 70: Lenker verliert Auto und Schein
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zwei Raser, zwei Führerscheine weg – innerhalb weniger Stunden stoppte die Polizei gleich zwei Temposünder mit erschreckenden Messwerten.

Auf der Westautobahn (A1) im Bereich einer Baustelle bei St. Pölten wurde am Donnerstagabend ein 27-jähriger Wiener aus Wien-Donaustadt mit 140 km/h gemessen – bei einer dort geltenden Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der Lenker wird angezeigt, sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Zweiter Vorfall

Ebenfalls am Donnerstagabend geriet ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln auf der B14 in Klosterneuburg in eine Kontrolle: Er war mit 158 km/h unterwegs, obwohl dort lediglich 70 km/h erlaubt sind. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig entzogen; zusätzlich wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Eine Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft folgt. Die Polizei informierte über beide Vorfälle am Freitag in einer Aussendung.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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