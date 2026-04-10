Zivildienst unter Druck: Mehr Bewerber, aber weniger Taugliche

Im ersten Quartal 2026 haben sich knapp 5.000 junge Männer für den Zivildienst gemeldet – ein Anstieg von rund 500 Personen oder elf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig gingen sowohl die Zahl der Zuweisungen als auch die Bedarfsdeckung zurück. Als Ursachen wurden geburtenschwache Jahrgänge sowie ein gestiegener Anteil an als untauglich eingestuften Wehrpflichtigen genannt.

Konkret sanken die Zuweisungen zum Zivildienst um 8,2 Prozent auf 2.792, während der gemeldete Bedarf mit 3.144 Stellen um 6,4 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2025 lag. Die Bedarfsdeckung fiel damit auf 88,8 Prozent. Regional zeigten sich deutliche Unterschiede: Oberösterreich verzeichnete mit 92,8 Prozent den höchsten Wert, Kärnten mit 63 Prozent den niedrigsten.

Bauers Reformforderung

Die zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) stellte die Zahlen gemeinsam mit Ferdinand Mayer, dem Leiter der Zivildienstserviceagentur, vor. Den Anstieg bei den Zivildiensterklärungen wertete Bauer als „extrem gutes Zeichen“ für einen Dienst, der eine „tragende Säule unseres Sozialsystems“ sei. Angesichts der über die Jahre rückläufigen Zahl an Zivildienern sprach sie sich erneut für eine Verlängerung des Zivildienstes auf maximal zwölf Monate aus. Derzeit dauert der Zivildienst in Österreich neun Monate.

Bauer verwies dabei auf die strukturellen Schwierigkeiten: Seit 2010 sei die Zahl der für tauglich befundenen jungen Männer um ein Viertel gesunken. Gleichzeitig werde die Gesellschaft älter, „es steigt damit der Bedarf an Unterstützung“.

Mayers Einschätzung

Mayer relativierte die Entwicklung etwas und wies darauf hin, dass das erste Quartal grundsätzlich schwieriger sei. Die geringere Bedarfsdeckung erkläre sich dadurch, „dass wir genauso wie das Bundesheer gegen die geburtenschwachen Jahrgänge anzukämpfen haben“. Hinzu komme der über die Jahre gesunkene Anteil an tauglichen Stellungspflichtigen.

Einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Zivildiensterklärungen und der laufenden politischen Debatte über eine Verlängerung von Wehr- und Zivildienst sehe er nicht. Man sehe sich nicht mit einem „Run“ konfrontiert.

Bauer unterstrich die Dringlichkeit einer Reform mit einer Projektion: Gehe man von einem ähnlichen Verhältnis zwischen Wehr- und Zivildienern aus, würden im Jahr 2040 jährlich rund 4.000 Zivildiener fehlen. „Wir können nicht mehr junge Männer aus dem Hut zaubern. Deshalb müssen wir aus den vorhandenen Monaten mehr machen.“ Die Verhandlungen hierzu mit den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS würden laufen.