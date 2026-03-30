Ex-Direktorin für Menschenrechte wieder in den Schlagzeilen – rast mit 202 km/h in Haft

202 km/h statt 100 – eine Ex-Direktorin für Menschenrechte wird auf der Autobahn gestoppt. Der Grund sorgt für Aufsehen.

Mirjana Pajkovic, ehemalige Direktorin der Direktion für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Freiheiten im Ministerium für Menschen- und Minderheitenrechte, ist von der Polizei festgenommen worden – nicht wegen eines politischen Vergehens, sondern wegen einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn. Gemessen wurden 202 Kilometer pro Stunde, erlaubt sind 100.

Festnahme bei Kolašin

Beamte der mobilen Verkehrspolizei stoppten Pajkovic im Bereich von Kolašin in Montenegro. „Sie wurde wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgenommen – sie war mit 202 Kilometern pro Stunde unterwegs“, teilte die Polizeidirektion mit.

Mirjana Pajković wurde einer breiteren Öffentlichkeit durch jene Affäre bekannt, in die Dejan Vukšić verwickelt war – der ehemalige Direktor des Nationalen Sicherheitsdienstes und Berater des montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatović.

Damals erschütterte ein politischer Skandal Montenegro: Intime Aufnahmen, gegenseitige Anschuldigungen und zwei Rücktritte von hochrangigen Funktionären waren die Folge.

Im Zentrum des Falls stehen intime Aufnahmen, die nach Pajkovićs Aussage vor der Staatsanwaltschaft sie und Dejan Vukšić zeigen sollen. Nachdem diese Inhalte öffentlich wurden und sich rasch verbreiteten, folgten Rücktritte, wechselseitige Vorwürfe, Strafanzeigen sowie schwerwiegende Anschuldigungen wegen Drohungen, die angeblich sogar von einem Festnetzanschluss im Büro des Präsidenten aus erfolgt sein sollen.

Zuletzt sorgte Mirjana Pajković auch in einem anderen Fall für Aufmerksamkeit, als sie ein Profil auf OnlyFans eröffnete.