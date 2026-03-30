Diese neuen Harry-Potter-Stars werden Millionäre mit 12 Jahren (TRAILER)

Noch vor dem ersten Drehtag stehen Millionenbeträge im Raum – die neue Harry-Potter-Serie setzt finanzielle Maßstäbe.

Britischen Medienberichten zufolge sollen die drei Hauptdarsteller der ersten Staffel jeweils rund 575.000 Euro Gage erhalten. Bei etwa acht geplanten Episoden entspricht das einem Betrag von rund 70.000 Euro pro Folge – eine Summe, die selbst im Vergleich zu anderen erfahrenen TV-Produktionen ins Gewicht fällt. Addiert man die Honorare der drei Hauptrollen, ergibt sich allein für die ersten Staffel eine Gesamtsumme von rund 1,7 Millionen Euro – und das, bevor die Kameras auch nur eine einzige Szene gedreht haben.

Steigende Gagen

Fachleute aus der Branche gehen davon aus, dass diese Zahlen in den kommenden Staffeln deutlich zulegen werden. Das Projekt sieht vor, die gesamte Geschichte der sieben Bücher zu verfilmen – mit einem wesentlich größeren Zeitrahmen als die Kinofilme. Mehr Episoden und ein erhöhter Produktionsaufwand dürften entsprechend höhere Honorare nach sich ziehen.

Sollte die Serie beim Publikum ankommen, könnten die jungen Hauptdarsteller bereits vor Erreichen der Volljährigkeit zu Multimillionären werden.

Radcliffes Karriere

Ein Blick auf die Karrieren von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint verdeutlicht, welche finanzielle Entwicklung in solchen Projekten möglich ist. Für den ersten Film erhielten die Darsteller seinerzeit rund 870.000 Euro, beim letzten Teil der Reihe stiegen die Gagen auf bis zu 43,5 Millionen Euro an – eine Entwicklung, die in Hollywood als Referenzpunkt gilt.

Sollte die neue Serienproduktion ähnlich erfolgreich werden, könnten die Honorare der neuen Besetzung eine vergleichbare Größenordnung erreichen.