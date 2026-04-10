Erste Frau übernimmt OMV-Führung – Delaney macht Geschichte

Österreichs größter Energiekonzern bekommt eine neue Chefin – und schreibt damit Unternehmensgeschichte.

Mit Emma Delaney wird erstmals eine Frau die Führung des österreichischen Energiekonzerns OMV übernehmen. Die irische Managerin, die derzeit bei BP tätig ist, wurde vom Nominierungsausschuss als Nachfolgerin von Alfred Stern für den Posten der Vorstandsvorsitzenden vorgeschlagen. Laut einer Mitteilung der OMV soll Delaney die Position am 1. September antreten.

Der Vertrag ist auf drei Jahre ausgelegt und kann im gegenseitigen Einvernehmen um weitere zwei Jahre verlängert werden. Die endgültige Entscheidung liegt beim Aufsichtsrat, der bei seiner nächsten Sitzung darüber befinden muss.

Delaneys Profil

Delaney blickt auf rund 30 Jahre Erfahrung in der Energiebranche zurück und verantwortet beim britischen Konzern BP derzeit einen Geschäftsbereich mit mehr als 50.000 Mitarbeitern. Ihr Fachwissen erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette – von Exploration und Förderung über Raffinierung bis hin zum Vertrieb von Ölprodukten sowie das Flüssigerdgasgeschäft.

Aufsichtsratschef Lutz Feldmann bezeichnete sie als „herausragende Kandidatin“ und zeigte sich überzeugt, dass sie alle Voraussetzungen mitbringe, um die OMV erfolgreich zu führen. Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Edith Hlawati erklärte, die Nominierung werde dem Konzern eine noch stärkere internationale Sichtbarkeit geben.

Sterns Abgang

Neben der Neubesetzung an der Konzernspitze steht auch das Finanzressort im Fokus: Der Nominierungsausschuss empfahl dem Aufsichtsrat, den Vertrag von Finanzvorstand Reinhard Florey um zwei Jahre zu verlängern. Noch vor dem Ende seiner Amtszeit brachte Stern eines seiner zentralen Vorhaben zum Abschluss. Ende März wurde die Fusion der Chemiesparte der OMV mit jener des arabischen Kernaktionärs ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) vollzogen.

Die daraus hervorgegangene Borouge Group International AG, die ihren Hauptsitz in Wien haben soll, zählt zu den weltgrößten Kunststoffproduzenten. Stern hatte im Mai bekanntgegeben, nach dem Auslaufen seines Vertrags Ende August 2026 nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Angesichts der im Zuge des Iran-Krieges stark gestiegenen Spritpreise hatte er die Regierung gewarnt und erklärt, den Großteil streiche der Staat ein.

Zudem gelte es, die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Das sei nur möglich, wenn man entsprechend hohe Preise zahle.

Die OMV beschäftigt weltweit rund 22.300 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 24 Milliarden Euro. Zu den strategischen Beteiligungen des Konzerns zählen unter anderem die OMV Petrom und die Borouge International.

Laut dem „trend“-Ranking aus dem Jahr 2023 war die OMV gemessen am Umsatz das größte österreichische Unternehmen.