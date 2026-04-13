Betrunkener klaut Auto vom Freund – Feuerwehr befreit ihn aus Wrack

Alkohol, kein Führerschein, ein gestohlenes Auto – ein Sonntagabend in der Steiermark endet für einen 23-Jährigen im Wrack.

Am Sonntagabend ereignete sich im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger erheblich verletzt wurde. Gegen 21.30 Uhr nahm der junge Mann aus Deutschlandsberg eigenmächtig das Fahrzeug seines Freundes und fuhr von dessen Wohnadresse in Richtung Wies davon.

Der 23-Jährige war dabei alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenleitpflock und prallte anschließend gegen einen Wasserdurchlass. Das Auto kam schließlich in einer Böschung zum Stillstand.

Rettung aus Wrack

Die Freiwillige Feuerwehr Pitschgau-Haselbach musste den schwer verletzten Fahrer aus dem Wrack befreien. Die Erstversorgung übernahm das Grüne Kreuz (steirischer Rettungsdienst).

Ein durchgeführter Alkoholvortest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes. Sowohl einen Alkomattest als auch Angaben zum Unfallhergang verweigerte der Verletzte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Wie sich zudem herausstellte, verfügte der 23-Jährige über keinen gültigen Führerschein.