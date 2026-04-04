Kein Führerschein: 16-Jähriger versenkt Mamas Auto im Bach

Ein 16-Jähriger, kein Führerschein, ein gestohlenes Auto – und dann der Absturz in einen Bach mitten in Wolfsberg.

Die Pestalozzistraße in Wolfsberg (Kärnten) verläuft unmittelbar entlang eines Nebenbachs der Lavant – und genau dort ereignete sich am Freitagabend gegen 22 Uhr ein folgenschwerer Unfall. Ein 16-jähriger Wolfsberger war zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrzeug seiner Mutter auf dieser Straße unterwegs. In Höhe des WIFI Wolfsberg verlor er die Kontrolle über den Wagen.

„Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wodurch er in den dortigen Nebenbach der Lavant stürzte“, heißt es seitens der Polizei.

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Dem Jugendlichen gelang es, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien – der Pkw versank jedoch vollständig im Bach. „Der Pkw musste in weiterer Folge von der Feuerwehr, der Wasserrettung sowie einem Abschleppunternehmen geborgen werden“, berichtet die Polizei weiter.

„Der 16-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, wird angezeigt.“