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Paketbote dreimal in neun Minuten geblitzt – Führerschein weg

Paketbote dreimal in neun Minuten geblitzt – Führerschein weg
(Foto: iStock/Symbolbild)
1 Min. Lesezeit |

Neun Minuten, drei Verstöße, ein abgenommener Führerschein – für einen Paketboten in Wels wurde Samstag zum teuersten Arbeitstag.

Ein 23-jähriger Paketlieferant hat in Wels innerhalb von nur neun Minuten gleich dreimal wegen zu hoher Geschwindigkeit die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen – und dabei seinen Führerschein verloren. Beamte stoppten den jungen Mann am Samstagvormittag in der Zeppelinstraße, nachdem er in einer 50 km/h-Zone mit 71, 62 und schließlich sogar 100 km/h gemessen worden war.

Führerschein weg

Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, der Stress bei der Arbeit habe ihn dazu gebracht, schneller als erlaubt zu fahren. Er wolle „schnell von der Arbeit wegwollen“, erklärte er den Beamten. Diese Begründung änderte jedoch nichts an den Konsequenzen: Der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen.

KO KOSMO-Redaktion
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