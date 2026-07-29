Nazi-Vergangenheit belastet Linz: Mehr als 60 Promis fordern Konsequenzen

Ein Straßenname spaltet Linz: Prominente, Parteien und Zivilgesellschaft fordern ein Umdenken – doch die Stadt bremst.

Die Dinghoferstraße in Linz ist erneut zum Gegenstand einer hitzigen öffentlichen Debatte geworden. Den Anstoß gab das Mauthausen Komitee Österreich, das gemeinsam mit der Katholischen Aktion OÖ und dem OÖ. Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus an Bürgermeister Dietmar Prammer herantrat und eine Umbenennung der Straße verlangt.

Der Hintergrund: Franz Dinghofer, der als Linzer Bürgermeister, Vizekanzler und Justizminister in die Geschichte einging, wird von dem Bündnis unter Berufung auf seine eigene Wortwahl als „radikaler Antisemit“ eingestuft. Darüber hinaus sei er 1940 der NSDAP beigetreten und habe sich an einer „Arisierung“ beteiligt – zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil.

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Mehr als 60 namhafte Persönlichkeiten unterzeichneten den offenen Brief, darunter Elfriede Jelinek, Josef Hader, Harald Krassnitzer und Gerhard Haderer. Die Unterzeichner sprechen sich dafür aus, die Straße künftig nach dem heuer verstorbenen Altbischof Maximilian Aichern zu benennen. Aichern war von 1981 bis 2004 Diözesanbischof von Linz und verstarb 2024. „Der Judenhasser, ‚Arisierer‘ und Nationalsozialist Franz Dinghofer hat es nicht verdient“, stellt Robert Eiter vom OÖ. Netzwerk klar.

Politischer Druck

Kaum war die Forderung öffentlich, meldete sich die Linzer KPÖ zu Wort. Die Partei hatte gemeinsam mit den Grünen bereits mehrfach eine Prüfung der Umbenennung beantragt – zuletzt im Dezember 2025, jedoch ohne Ergebnis. Fraktionschefin Gerlinde Grunn richtete nun klare Worte an den SPÖ-Stadtchef: Dietmar Prammer müsse „mutig handeln und nicht länger fadenscheinige Ausflüchte suchen“.

Auch die Grünen verschärften ihren Ton. Klubobmann Helge Langer erklärte, Menschen, „die Hass, Hetze, Spaltung und Ausgrenzung den Boden bereitet haben“, dürften im öffentlichen Raum keinen Platz beanspruchen. Sein Fazit fiel unmissverständlich aus: „Es ist höchste Zeit für einen kritischeren Umgang mit Franz Dinghofer.“

Prammers Position

Schließlich äußerte sich auch Prammer selbst. Er könne nachvollziehen, dass der Name Dinghofer „bei vielen Menschen Fragen und Kritik auslöst“. Die Stadt halte dennoch an ihrer wissenschaftlichen Straßennamen-Kommission fest: Dinghofer wurde demnach in Belastungskategorie 2 eingestuft – umbenannt wurden bisher allerdings ausschließlich Straßen, deren Namensgeber der höchsten Kategorie 1 zugeordnet worden waren. Insgesamt identifizierte die Linzer Historikerkommission 64 historisch belastete Namensgeber, von denen vier Personen in der höchsten Belastungskategorie 1 erfasst und deren Straßen bereits umbenannt wurden.

Vom Tisch ist der Vorschlag, die Straße nach Aichern zu benennen, dennoch nicht. Prammer bezeichnete den Altbischof als würdigen Namensgeber. Allerdings will die Stadt bei neuen Straßenbenennungen derzeit vorrangig verdiente Frauen berücksichtigen.

Hinzu kommt, dass Aichern erst in diesem Jahr verstorben ist. Das Stadtarchiv empfiehlt nach dem Tod einer Persönlichkeit eine Wartefrist von mindestens drei Jahren – eine „Cooling-off-Phase“, wie die Stadt erläutert.

Eine Aichernstraße wäre demnach frühestens im Jahr 2029 realisierbar.