Hormus-Blockade lässt Ölpreis explodieren – Tanken wird teurer

Eine gesperrte Meerenge, ein explodierender Ölpreis – und die Welt hält den Atem an. Die Straße von Hormus wird zum Brennpunkt.

Die Ankündigung Washingtons, die Straße von Hormus zu blockieren, hat den Ölpreis auf dem Weltmarkt heute deutlich in die Höhe getrieben. Die Blockade ist eine direkte Folge der US-israelischen Angriffe auf den Iran.

Gesperrte Meerenge

Tatsächlich ist die strategisch bedeutsame Meerenge bereits seit dem Beginn dieser Angriffe für den regulären Schiffsverkehr weitgehend gesperrt. Durchfahren werden kann sie seither nur noch von iranischen Schiffen sowie von Frachtern, die über eine ausdrückliche oder käuflich erworbene Genehmigung Teherans verfügen. Dabei fließt durch die Straße von Hormus unter normalen Umständen rund ein Fünftel des gesamten weltweiten Öl- und Flüssigerdgastransports.

Ölpreise explodieren

An den Rohstoffmärkten schlugen sich die Entwicklungen unmittelbar nieder: Die Nordseesorte Brent erreichte in der Spitze 111 US-Dollar je Barrel, die US-Referenzsorte WTI lag zeitweise ebenfalls bei rund 111 US-Dollar.

Für beide Sorten belief sich der Preisanstieg auf mehr als acht Prozent. Seit Beginn des Irankriegs Ende Februar 2026 ist der Ölpreis damit um rund 50 Prozent gestiegen – von etwa 70 US-Dollar pro Barrel auf über 100 US-Dollar.