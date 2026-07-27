16-Jähriger täuscht Autoverkäufer und flüchtet mit Mercedes

Eine Probefahrt endet nicht mit einem Kauf – sondern mit Blaulicht. Ein 16-Jähriger nutzte eine Verkaufsannonce für eine dreiste Aktion.

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Floridsdorf dabei gescheitert, ein Auto während einer Probefahrt zu entwenden. Die Polizei stoppte den Burschen, der keine gültige Lenkberechtigung besaß, auf der Prager Straße. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Täuschung per Inserat

Dem Vorfall vorausgegangen war ein Treffen zwischen dem 31-jährigen Fahrzeugbesitzer und einer ihm unbekannten Person. Der Mann hatte seinen Mercedes auf einer Online-Plattform zum Verkauf inseriert und sich daraufhin mit dem Interessenten zu einer Probefahrt verabredet. Nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt stieg der Besitzer aus – woraufhin der Jugendliche das Steuer übernahm und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr.

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Der Autobesitzer alarmierte umgehend die Polizei, die den Flüchtenden rasch stellen konnte. Der silberfarbene Mercedes der E-Klasse blieb unbeschädigt und konnte dem Eigentümer zurückgestellt werden. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte am Sonntag den Vorfall sowie das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte.