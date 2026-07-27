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Wien

Messer statt Dankeschön: Streitschlichter in Favoriten niedergestochen

Messer statt Dankeschön: Streitschlichter in Favoriten niedergestochen
FOTO: iStock/Rawf8
2 Min. Lesezeit |

Ein Schlichtungsversuch endet mit einem Messerstich – mitten auf einer belebten Straße in Wien-Favoriten.

Ort des Geschehens

Am Samstagnachmittag wurde in der Buchengasse in Wien-Favoriten ein 26-jähriger Mann durch einen Messerstich verletzt. Der junge Mann hatte versucht, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu beenden, als er dabei eine Verletzung am Bein davontrug. Laut einer Polizeisprecherin bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Messer gezogen

Zeugen schilderten, dass es auf offener Straße zwischen einer Gruppe von Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Im Verlauf dieser Rangelei soll einer der Beteiligten ein Messer gezogen und das Opfer damit verletzt haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter vom Tatort.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtenden ein, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Der Verletzte wurde zunächst von einem Rettungsdienst vor Ort behandelt und danach zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag bekannt gab, laufen die Ermittlungen derzeit in Richtung absichtliche schwere Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

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