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Eskalation

Eisenketten, Schlagstöcke, Messerstich: Massenschlägerei mit 20 Personen

Eisenketten, Schlagstöcke, Messerstich: Massenschlägerei mit 20 Personen
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Messer, Schlagstöcke, Eisenketten – in Innsbruck eskaliert eine Nacht zur Gewaltszene mit rund 20 Beteiligten.

In Innsbruck ist es am Samstagabend zu einer Massenschlägerei mit rund 20 beteiligten Personen gekommen. Dabei kamen Messer, Schlagstöcke und Eisenketten zum Einsatz. Ein 23-jähriger Syrer erlitt durch einen bislang unbekannten Täter eine Verletzung am Hals, die ihm mit einem Metallgegenstand zugefügt wurde.

Dem Mann gelang es, sich in ein nahegelegenes Lokal zu flüchten, wo ein unbeteiligter Zeuge sowohl den Rettungsdienst als auch die Polizei alarmierte. Der 23-Jährige wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Einsatz in Innsbruck

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr im Bereich der Salurner Straße und des Landhausplatzes in Innsbruck. Alle weiteren an der Schlägerei beteiligten Personen ergriffen die Flucht.

Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst mehrere Streifen umliegender Polizeidienststellen sowie eine Einheit der Schnellen Interventionsgruppe.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

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