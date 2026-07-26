Nur 7.100 verkaufte Cybertrucks: Musks Milliarden-Flop bricht alle Rekorde

Ein Fahrzeug, das als Ikone geplant war, wird nun mit dem größten Flop der US-Autogeschichte verglichen.

Der Niedergang des Tesla Cybertrucks könnte eines Tages als Lehrstück in die Annalen der Automobilindustrie eingehen. Bloomberg zog dabei kürzlich einen Vergleich, der nicht von ungefähr kommt: Den Cybertruck stellte das Wirtschaftsmedium dem legendären Ford Edsel gegenüber. Elon Musk hatte für sein panzerartiges Fahrzeug eine klare Vision – ein stilvolles Gefährt, das selbst unter apokalyptischen Bedingungen bestehen sollte.

Doch die Verbraucher zeigten sich von diesem Konzept wenig begeistert. Musks Ziel, jährlich bis zu 500.000 Einheiten abzusetzen, blieb weit außer Reichweite – seit dem Marktstart im Jahr 2023 wurde diese Gesamtzahl bis heute nicht einmal annähernd erreicht.

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Edsel-Vergleich

Der Ford Edsel kam 1957 auf den Markt und musste sich seinerzeit ähnlich vernichtende Kritik gefallen lassen wie heute der Cybertruck. Besonders der vertikale Kühlergrill des Edsel wurde damals von vielen Beobachtern mit einem Klositz verglichen. „Die meisten Menschen fanden ihn einfach hässlich“, beschrieb der Journalist und Autohistoriker Don Sherman gegenüber Bloomberg.

Ford ließ sich davon zunächst nicht beirren und plante, jährlich 200.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Doch selbst ein Drittel dieser Marke blieb unerreicht: Im ersten Verkaufsjahr wurden nur 63.000 Einheiten abgesetzt. Zwei Jahre nach dem Marktstart zog Ford die Konsequenzen und stellte die Produktion des gescheiterten Modells ein.

Den Cybertruck traf zwar nie der Vergleich mit einem Klositz, dafür kursierten Bezeichnungen wie „fahrender Mülleimer“ oder „Kühlschrank“. Wirtschaftlich schnitt Tesla mit dem Cybertruck sogar noch schwächer ab als Ford einst mit dem Edsel: Ursprünglich war eine Jahresproduktion von 250.000 Fahrzeugen angepeilt worden. Tatsächlich gelang es Tesla nicht einmal, 40.000 Einheiten zu verkaufen.

Seitdem setzt sich der Abwärtstrend fort: Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 wurden lediglich rund 7.100 neue Cybertrucks zugelassen.

Teslas nächste Schritte

Lange Zeit galt der Ford Edsel als der wohl spektakulärste Misserfolg in der Geschichte der amerikanischen Automobilindustrie. Der Cybertruck stellt diesen Ruf nun infrage – mit Verkaufszahlen, die noch deutlich darunter liegen.

Dass Tesla ähnlich wie Ford seinerzeit die Produktion abrupt beenden wird, hält ein von Bloomberg befragter Branchenanalyst allerdings für unwahrscheinlich. Realistischer erscheint ihm ein langsames Auslaufen der Fertigung – oder ein letzter Versuch, das Modell durch ein Redesign zu retten. „Wir glauben aber, dass das ein völlig vergebliches Unterfangen wäre“, meinte er.