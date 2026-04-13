Vier Airlines betroffen: Piloten-Streik legt hunderte Flüge lahm

Wieder Chaos am Himmel: Lufthansa-Piloten legen erneut die Arbeit nieder – und diesmal trifft es gleich mehrere Töchter gleichzeitig.

Kurz nach Mitternacht haben Pilotinnen und Piloten der Lufthansa ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rief zu Arbeitsniederlegungen auf, die bis Dienstag andauern und neben der Kernmarke Deutsche Lufthansa auch mehrere Tochtergesellschaften erfassen. Infolgedessen müssen Passagiere mit erheblichen Flugausfällen rechnen.

Der Ausstand bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline startete unmittelbar nach Mitternacht und läuft bis kurz vor Mitternacht am Dienstag. Beim Ferienflieger Eurowings sind ausschließlich am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

Hunderte Ausfälle

An den großen deutschen Flughäfen wurden aufgrund des 48-stündigen Ausstands zahlreiche Verbindungen von und nach Frankfurt am Main sowie München gestrichen – das bestätigten mehrere Flughäfen. Die Pilotengewerkschaft VC rechnet täglich mit Hunderten von Flugausfällen. Eurowings zeigte sich zuletzt optimistischer und ging davon aus, „einen großen Teil“ des Flugprogramms durchführen zu können.

Vierter Ausstand

Auslöser der Streikwelle sind Tarifauseinandersetzungen rund um die betriebliche Altersversorgung sowie die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Für Deutschlands größte Fluggesellschaft ist es bereits der vierte große Ausstand in diesem Jahr – nach zwei vorangegangenen Pilotenstreik-Runden und einem Streik des Kabinenpersonals.