Über 520 Flüge gestrichen – Lufthansa-Streik trifft Reisende hart

Zehntausende Reisende stecken fest – Lufthansa-Kabinenpersonal legt die Arbeit nieder, und ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Bei der Lufthansa hat am Freitag ein eintägiger Streik des Kabinenpersonals begonnen. Die Gewerkschaft UFO rief das Personal der Kernmarke Lufthansa sowie der Tochtergesellschaft Cityline bis 22.00 Uhr zum Ausstand auf. Betroffen sind Abflüge von den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie Cityline-Verbindungen von neun deutschen Flughäfen.

Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sind rund 90.000 Passagiere von den Auswirkungen betroffen. Der Konzern will den Ausfall durch Zusatzflüge von Tochtergesellschaften und den Einsatz größerer Maschinen abfedern. Auch die AUA setzt auf ihren Verbindungen nach München und Frankfurt am Main auf größere Flugzeuge – der eigene Flugplan bleibt davon jedoch unberührt.

Streik-Hintergründe

Hintergrund des Arbeitskampfs sind laufende Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag. Die UFO fordert für die rund 18.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter Entlastungen bei der Arbeitszeit. Bei der Cityline steht zusätzlich ein Sozialplan für etwa 800 Beschäftigte im Mittelpunkt – die Zubringergesellschaft soll im kommenden Jahr ihren Betrieb einstellen.

UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger wies die Verantwortung für die Eskalation klar dem Konzern zu. „Diese Situation wäre vermeidbar gewesen – die Verantwortung liegt bei der Lufthansa, die es bisher nicht einmal geschafft hat, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen“, erklärte er.