Nach banger Suche: Tochter findet Vater nach Traktor-Absturz tot

Ein Waldunfall in der Steiermark endet tödlich – und es ist die eigene Tochter, die ihren Vater findet.

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ist bei Waldarbeiten tödlich verunglückt. In schwerem Gelände geriet sein Traktor über eine Böschung, die zwischen 50 und 60 Meter steil abfällt. Das Fahrzeug kam schließlich in einem Bachbett zum Stillstand, der Mann wurde dabei aus dem Traktor geschleudert.

Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

Tochter entdeckt Unfall

Weil ihr Vater zur vereinbarten Zeit nicht nach Hause zurückgekehrt war, machte sich die Tochter des Mannes auf die Suche. Im Wald stieß sie auf den Traktor, der auf dem Dach lag, und alarmierte daraufhin ihren Ehemann. Dieser stieg die Böschung hinunter und fand den Verunglückten unter dem Fahrzeug.

Das Rote Kreuz wurde umgehend verständigt, die Feuerwehr übernahm die Bergung des Traktors.

Die Angehörigen wurden noch vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut.