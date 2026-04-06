Betrunkener Opa quetscht Enkel (8) zwei Finger ab

Ein Sonntagabend in der Steiermark endet für einen Achtjährigen im Operationssaal – sein Großvater stand unter schwerem Alkoholeinfluss.

In Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde am Sonntagabend ein achtjähriger Junge bei einem Unfall schwer an der Hand verletzt. Der Vorfall trug sich gegen 19:45 Uhr im Bereich eines Wohnhauses zu. Ein 61-jähriger Mann betätigte an einem abgestellten Traktor eine angehängte hydraulische Kippmulde und ließ diese herab.

Warum sich sein Enkel zu diesem Zeitpunkt zwischen dem Fahrzeug und der Mulde befand, ist bislang ungeklärt. Dabei wurden der Zeige- und der Mittelfinger der linken Hand des Kindes vom Schließmechanismus erfasst. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Bub per Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz transportiert, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Schwere Alkoholisierung

Ein beim 61-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der Erhebungen wird eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Leoben eingebracht.

Darüber hinaus wird die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.