38-Jährige im Garten erschlagen aufgefunden – Fahndung nach Ex-Mann

In Sooß endet ein Abend tödlich – eine 38-Jährige wird im Garten ihres Wohnhauses mit schweren Verletzungen aufgefunden.

Im Garten eines Wohnhauses in Sooß wurde eine 38-jährige Frau leblos aufgefunden – wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Die Frau wies schwere Verletzungen im Kopfbereich auf.

Ehemann im Fokus

Der Tatzeitpunkt wird auf etwa 18.30 Uhr eingegrenzt. Im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen steht der Ehemann der Getöteten, von dem sie zum Zeitpunkt des Vorfalls getrennt gelebt haben soll.

Ob er bereits festgenommen werden konnte, war zunächst nicht bekannt.