Drei Tote in Einfamilienhaus entdeckt: Mann tötet Frau und Tochter

Ein stiller Sonntagmorgen in Hohenstadt endet mit einem Großeinsatz – und drei Toten in einem Einfamilienhaus.

In der Ortschaft Hohenstadt, einem Gemeindeteil von Pommelsbrunn, wurden am Sonntag drei Personen tot aufgefunden. Polizeisprecher Christian Seiler bestätigte gegenüber BILD, dass es sich bei den Opfern um ein Ehepaar sowie ein Kind handelt. Nach vorliegenden Informationen soll der 51-jährige deutsche Vater für die Tat in dem Einfamilienhaus an der Hauptstraße verantwortlich sein – er soll zunächst seine gleichaltrige Ehefrau und die gemeinsame zehnjährige Tochter getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen haben.

Entdeckt wurden die Leichen von einer Zeugin, die von außen mindestens eine Person leblos in dem Haus wahrnahm und um 11.20 Uhr den Notruf verständigte. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts ein und schloss aus, dass weitere Personen in das Geschehen verwickelt gewesen sein könnten.

Großaufgebot vor Ort

Der Tatortbereich wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt; die Feuerwehr sicherte die Straße für die Spurensicherung. Die Gemeinde Pommelsbrunn liegt rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg. Der betroffene Ortsteil Hohenstadt zählt etwa 1.430 Einwohner, die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber BILD: „Die Mordkommission und ein Team der Spurensicherung haben die Arbeit aufgenommen, werden hierbei auch unterstützt von der Rechtsmedizin. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.“