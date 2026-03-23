Mann erschlägt Lebensgefährtin mit Hammer – Tochter in Lebensgefahr

Ein 15-Jähriger handelt in einer Extremsituation – und rettet damit möglicherweise Leben. Was in dieser Nacht in Barsinghausen geschah, erschüttert.

In Barsinghausen bei Hannover ist eine 38-jährige Frau durch ihren 49-jährigen Lebensgefährten mit einem Hammer getötet worden. Die gemeinsame 13-jährige Tochter wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar vor dem Haus festgenommen, nachdem der 15-jährige Sohn der Familie den Notruf gewählt hatte.

Die Frau starb noch am Tatort, die Tochter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Sohn gelang es, den Vater zur Aufgabe zu bewegen und ihn dazu zu bringen, das Haus zu verlassen – er selbst blieb körperlich unversehrt. Der 49-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mehr zum ThemaStreit um Alkohol eskaliert: 13-Jähriger erschlägt Mutter mit Hammer⇢

Kinder in Obhut

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät – sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. „Im Haus wurde auch die lebensgefährlich verletzte Tochter des Tatverdächtigen entdeckt. Auch sie war offensichtlich vom Vater angegriffen worden“, so ein Polizeisprecher. Im Inneren des Hauses trafen die Einsatzkräfte auf zwei Kleinkinder, die unverletzt blieben. Das Jugendamt wurde umgehend verständigt und übernahm den Sohn und drei weitere Kinder vorübergehend in seine Obhut.

Die Ermittler prüfen derzeit noch die genaue Art der Verletzungen sowie den Familienstand der Getöteten. Angaben zu einem möglichen Tatmotiv des 49-Jährigen machte die Polizei bislang nicht. Die Familie soll einen Migrationshintergrund haben. Die Spurensicherung am Tatort ist im Gange, der Tatverdächtige wurde am Morgen medizinisch untersucht.