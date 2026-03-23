Zwei Piloten tot – Flugzeug kracht in Bodenfahrzeug

Ein Aufprall auf der Landebahn, zwei tote Piloten, ein gesperrter Flughafen – LaGuardia steht still.

Bei der Landung auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia ist ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Canada mit einem Bodenfahrzeug zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde die Nase der Maschine beschädigt. Pilot und Copilot kamen dabei ums Leben.

Laut einem Bericht des US-Senders NBC gab es zwei Todesopfer – bei beiden handelt es sich um Besatzungsmitglieder im Cockpit. Darüber hinaus wurden zwei weitere Personen verletzt. Durchgeführt wurde der Flug von Jazz Aviation, einem regionalen Partnerunternehmen von Air Canada. Das Unternehmen selbst gab zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. In sozialen Netzwerken kursierende Aufnahmen zeigten deutlich sichtbare Schäden an der Flugzeugspitze.

Flughafen gesperrt

Die US-Luftfahrtbehörde FAA sperrte den Flughafen daraufhin für sämtliche Start- und Landevorgänge. In einer offiziellen Mitteilung an Piloten hieß es, die Schließung könnte bis 18.00 Uhr GMT – also 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit – andauern. Bereits im Anflug befindliche Maschinen wurden laut der LaGuardia-Website auf umliegende Flughäfen umgeleitet oder traten den Rückflug zu ihrem Abflugort an.

Die New Yorker Feuerwehr bestätigte ihren Einsatz wegen eines Zwischenfalls zwischen einem Flugzeug und einem Fahrzeug auf der Landebahn, ohne zunächst weitere Details zu nennen. Wie am Montag bekannt wurde, war ein aus Montreal kommender Regionaljet bereits am Sonntagabend nach Ortszeit bei der Landung auf das Bodenfahrzeug geprallt.

Der Flughafen LaGuardia dient in erster Linie dem inneramerikanischen Flugverkehr.