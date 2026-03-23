Jeder Sechste kann sich heuer keinen Urlaub leisten

Trotz Sparstimmung und globaler Unsicherheiten steht der Sommerurlaub für viele Österreicher:innen ganz oben auf der Prioritätenliste.

Knapp zwei Drittel der Bevölkerung – konkret 65 Prozent – planen für die Sommermonate eine Reise. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Johannes Kepler Universität Linz, für die 1.002 Personen befragt wurden. Während 21 Prozent ihre Reise bereits gebucht haben, befinden sich 44 Prozent noch in der Planungsphase.

Was die Ausgaben betrifft, rechnet die Mehrheit mit einem ähnlichen Budget wie im Vorjahr: 58 Prozent wollen gleich viel wie 2024 ausgeben, 26 Prozent etwas weniger und 16 Prozent etwas mehr. Die durchschnittlichen Urlaubsausgaben österreichischer Haushalte lagen 2025 bei etwa 2.170 Euro pro Person. Institutsökonom Ernst Gittenberger vom Institut für Handel, Absatz und Marketing erklärt dieses Muster mit dem Konzept der mentalen Buchführung: „Während im Alltag – etwa bei Lebensmitteln – oft um jeden Euro gerungen wird, sitzt das Geldbörserl im Urlaub lockerer.“ Für die Branche sind das ermutigende Signale, wie Institutsvorstand Christoph Teller betont: Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten und geopolitischer Konflikte bleibt der Sommerurlaub für viele ein prioritäres Konsumziel.

Mehr zum ThemaGeheimtipp: Dieses Land liefert Urlaubsstoff⇢

Soziale Schieflage

Bei der Informationssuche vor der Reise verlassen sich 34 Prozent – also mehr als jeder Dritte – auf Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld. 18 Prozent wenden sich an ein Reisebüro, je 15 Prozent nutzen die offiziellen Websites der Reiseziele beziehungsweise Bewertungsportale.

Bereits acht Prozent greifen bei der Reiseplanung auf KI-Tools wie ChatGPT oder Google Gemini zurück – bei den 16- bis 24-Jährigen liegt dieser Anteil mit 22 Prozent deutlich höher. Gleichzeitig zeigt die Erhebung eine soziale Schieflage: Wie bereits in der Vorgängerstudie 2024 gaben auch diesmal 17 Prozent an, sich eine Urlaubsreise finanziell nicht leisten zu können. In Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.000 Euro trifft das sogar auf mehr als ein Drittel der Befragten zu.

Beliebte Reiseziele

Was die Reiseziele betrifft, zieht es 65 Prozent der Reisewilligen ins europäische Ausland – allen voran an die Mittelmeerküste. 19 Prozent entscheiden sich für einen Urlaub im Inland, 16 Prozent wählen eine Fernreise.

Mehr zum ThemaSommerurlaub 2026: Das sind die besten Wasserparks in Kroatien⇢

Als wichtigstes Reisemotiv nennen 47 Prozent Erholung und Strand, gefolgt von Kultur- und Städtereisen mit zwölf Prozent sowie Aktiv- und Sporturlaub mit neun Prozent. Familienfreundliche Aktivitäten für mehrere Generationen mit kurzen Wegen sowie Natur und Abenteuer werden jeweils von sieben Prozent als Hauptmotiv angegeben.

Bei der Anreise liegt das Auto mit 42 Prozent knapp vor dem Flugzeug mit 41 Prozent; 17 Prozent reisen mit anderen Verkehrsmitteln wie Bus, Zug oder Wohnmobil.