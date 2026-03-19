Sommerurlaub 2026: Das sind die besten Wasserparks in Kroatien

Kroatiens Küste hat mehr zu bieten als Strand und Meer – wer Abkühlung mit Nervenkitzel verbinden will, wird hier fündig.

Ein Tag voller Bewegung, Abkühlung und gemeinsamer Erlebnisse – wer in Kroatien Urlaub macht, findet entlang der Küste eine Reihe von Wasserparks, die genau das versprechen. Dieser Überblick zeigt, welche Anlagen es gibt, was sie zu bieten haben und wo sie zu finden sind.

Wer an einen Wasserpark denkt, hat meist ein weitläufiges Areal vor Augen: mehrere Schwimmbecken, Rutschen in allen Varianten, Wasserspielplätze und besondere Attraktionen, die manchmal sogar eigene Themenwelten bilden. Solche Anlagen sind häufig weit über die Region hinaus bekannt. Genau diese Art von Parks findet sich auch an der kroatischen Küste – gut erreichbar und bereit, Besuchern einen außergewöhnlichen Tag zu bescheren.

Parks in Istrien

Einer der renommiertesten Wasserparks des Landes ist der Aquacolors Porec, der in der Nähe der gleichnamigen Stadt auf der Halbinsel Istrien liegt. Das Angebot ist umfangreich: ein Lazy River, zahlreiche Rutschen für Kinder und Erwachsene, eine Badelandschaft von rund 7.000 Quadratmetern mit Wellenbecken und Crocodile Bay, Rasenflächen zum Entspannen sowie eine Bar mitten im Schwimmbecken. Auch die Gastronomie ist vor Ort vertreten, und Erinnerungsfotos vom Ausflug lassen sich ebenfalls anfertigen.

Tickets können vorab online erworben werden, was längere Wartezeiten am Eingang erspart. Der Park ist von Mai bis Ende August geöffnet; die Preise variieren je nach Ticketkategorie – Tagesticket, Sechs-Stunden- oder 3,5-Stunden-Ticket. Ermäßigungen gelten für Studierende, Familien und Senioren.

Ebenfalls in Istrien, bei Novigrad, liegt der Aquapark Istralandia. Die Anlage richtet sich an ein breites Publikum – von Familien mit Kindern bis hin zu Besuchern, die es etwas aufregender mögen. Wer Entspannung sucht, findet sie in der weitläufigen Poollandschaft mit Hydromassage.

Wer Tempo bevorzugt, kann sich auf den zahlreichen Wasserrutschen messen. Besonders mutige Gäste wählen die Black Kamikaze, eine auf Geschwindigkeit ausgelegte Rutsche, oder die Space Combo. Für Kinder steht ein eigener Bereich bereit, und an ausgewählten Tagen finden Events im Park statt.

Das gastronomische Angebot sorgt für Verpflegung zwischendurch. Istralandia öffnet Mitte Juni und schließt Mitte September; Tickets sind online erhältlich. Die Preise unterscheiden sich zwischen Tages- und Halbtagsticket, Ermäßigungen gibt es für Kleinkinder und Senioren.

Dalmatien & Inseln

In Dalmatien, unweit von Sibenik, befindet sich der Aquapark Dalmatia, der zum Amadria Park gehört. Das Herzstück der Anlage ist eine Wasserburg mit einem großen, wassergefüllten Fass, das für eine unerwartete Abkühlung sorgt. Der Lazy River lädt zum ruhigen Dahintreiben ein, während der Kinderbereich den jüngsten Gästen ausreichend Platz zum Toben bietet.

Die Splash Bar versorgt Hungrige zwischen den Badegängen, und im Beach Shop lassen sich Souvenirs erwerben. Kleinkinder haben freien Eintritt, und im Preis inbegriffen ist auch die Nutzung des Volleyballplatzes. Die Eintrittspreise variieren je nach Monat und danach, ob man Hotelgast im Resort ist oder nicht.

Auch auf der Insel Losinj gibt es eine Möglichkeit zum Badespaß: der Aquapark Cikat, der zum gleichnamigen Campingplatz gehört und in einem ruhigen Kiefernwald liegt. Die Anlage bietet Pools mit Hydromassage und Düsen, ein Wasserschloss für Kinder sowie Wasserrutschen. Weiß- und Blautöne prägen das Erscheinungsbild der Pools und Whirlpools; Liegestühle auf der Liegefläche laden zur Erholung ein.

Der Park gliedert sich in drei Bereiche: Gesundheit, Erholung und Spaß – für jeden Besucher findet sich das Passende. Gastronomische Angebote sind an mehreren Stellen im Park verfügbar. Geöffnet ist die Anlage von Mitte Mai bis Mitte September; Campinggäste und Kleinkinder haben freien Eintritt.

Parcours am Wasser

Neben den klassischen Wasserparks gibt es in Kroatien noch eine andere Form des Badespaßes: aufblasbare Parcours direkt im Meer. Dabei handelt es sich um schwimmende Hindernisparcours, bei denen einzelne Elemente miteinander verbunden sind und überwunden werden müssen. Solche Anlagen sind an zahlreichen Stränden entlang der Küste zu finden und bieten Unterhaltung für Jung und Alt.

Vor dem bekannten Strand Zlatni Rat auf der Insel Brac liegt der Aquapark Bol – ein weitläufiger Hindernisparcours im Meer, der Geschicklichkeit und Mut verlangt. Die Preise richten sich nach der Nutzungsdauer, Tagestickets sind ebenfalls erhältlich. Ob mit Freunden oder der Familie – der Parcours bietet sportliche Stunden auf dem Wasser.

In Rabac wartet ein ähnlicher Wasserparcours wie jener auf Brac. Das Konzept ist vergleichbar – schwimmende, durch Hindernisse verbundene Elemente im Meer, die es zu überwinden gilt. Der Aquapark Rabac ergänzt das Angebot um ein Trampolin direkt auf dem Wasser, das bei entsprechendem Wellengang für Kinder ein besonders spaßiges Erlebnis bietet.

Der Aquapark in Pula setzt auf aufblasbare Wasserhindernisse der Marke Wibit, die rund 30 Meter vom Ufer entfernt im Wasser verankert sind. Der Eintritt ist ab einem Alter von sechs Jahren möglich, Rettungsschwimmer sorgen für die Sicherheit der Gäste. Wer möchte, kann sich von den Stufen einer Wasserpyramide ins Meer stürzen.

Besondere Erlebnisse

Eine ganz eigene Kategorie nimmt der Podvodni-Park (Unterwasserpark) ein, der Neugierige an die Unterwasserwelt heranführt. Unter der Meeresoberfläche wurden verschiedene Attraktionen eingerichtet, die es zu erkunden gilt. Besonders gefragt ist das sogenannte Spazieren am Meeresgrund, bei dem die Teilnehmer über einen Schlauch kontinuierlich mit Atemluft versorgt werden.

Strand und Entspannung stehen im Kroatienurlaub oft im Mittelpunkt, doch wer seinen Aufenthalt abwechslungsreicher gestalten möchte, findet in einem Tagesausflug zu einem Wasserpark eine attraktive Option. Wasserrutschen, Massagedüsen, Strömungskanäle, Rutschentürme oder Sprungtürme – viele der Parks bieten ein breites Spektrum an Attraktionen, ergänzt durch Animationsprogramme für Kinder.

Darüber hinaus gibt es auch im Landesinneren entsprechende Anlagen, etwa in der Hauptstadt Zagreb.

Wer von Pula, Zadar, Dubrovnik oder Split aus reist, kann problemlos einen Tagesausflug in einen der genannten Parks einplanen.