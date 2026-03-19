Weltglücksbericht: Zwei Balkanländer überholen Österreich im Ranking

Finnland ist zum neunten Mal das glücklichste Land der Welt – und lädt jetzt zum Beweis ein.

Zum neunten Mal in Folge führt Finnland das internationale Glücksranking an – das belegt der aktuelle World Happiness Report 2026. Der nordische Staat ist so sehr von diesem Titel überzeugt, dass er im laufenden Jahr Gratisaufenthalte verlost, bei denen Gäste aus aller Welt das finnische Rezept für ein zufriedenes Leben kennenlernen sollen.

Wer Nordeuropa bereist, nimmt oft mehr als Natureindrücke mit nach Hause: Die Gelassenheit und Zufriedenheit der Menschen dort hinterlässt einen bleibenden Eindruck – und das lässt sich offenbar nicht allein auf die Urlaubsstimmung zurückführen. Das Ranking bestätigt dieses Bild eindrücklich: Island, Dänemark, Schweden und Norwegen belegen gemeinsam mit Finnland die vorderen Plätze der Rangliste.

Nordisches Erfolgsrezept

Warum die nordischen Staaten im Vergleich so gut abschneiden, haben Forschende auf mehrere Faktoren zurückgeführt: ein gut ausgebautes soziales Netz, ein ausreichendes Einkommensniveau, Gesundheitsversorgung, persönliche Freiheit, gesellschaftliche Solidarität sowie ein niedriges Maß an Korruption.

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Balkanländer überholen Österreich

Im neuen World Happiness Report 2026 sorgt vor allem der Blick auf den Balkan für Aufmerksamkeit: Kosovo und Slowenien liegen heuer vor Österreich. Während Kosovo auf Platz 16 klettert und Slowenien Platz 18 erreicht, fällt Österreich auf Rang 19 zurück. Die Verfasserinnen und Verfasser des Berichts sehen darin einen Hinweis auf eine wachsende Annäherung der Lebenszufriedenheit zwischen ost-, mittel- und westeuropäischen Gesellschaften.

Besonders auffällig ist der Sprung des Kosovo: Im Vorjahr 2025 lag das Land noch auf Platz 29, jetzt geht es gleich um 13 Plätze nach oben auf Rang 16. Slowenien verbessert sich leicht von Platz 19 im Jahr 2025 auf Platz 18 im Jahr 2026. Österreich stand im Vorjahr noch auf Platz 17 und wurde damit nun sowohl von Kosovo als auch von Slowenien überholt. Der Vorjahresvergleich zeigt also klar: Während Österreich leicht an Boden verliert, holen einige Länder aus Südosteuropa sichtbar auf.

Auch die weiteren Balkanländer liefern interessante Ergebnisse: Serbien liegt auf Platz 30, Bosnien und Herzegowina auf Rang 47, Montenegro auf Platz 60 und Kroatien auf Platz 70. Der Bericht misst das subjektive Lebensglück auf Basis internationaler Befragungen und zeigt damit nicht nur wirtschaftliche Stärke, sondern auch Vertrauen, soziale Stabilität und Lebenszufriedenheit. Gerade deshalb ist das Ergebnis politisch und gesellschaftlich spannend: Länder mit enger Verbindung zur Diaspora in Österreich schneiden inzwischen teils besser ab als die Republik selbst.

Schlusslichter weltweit

Das Schlusslicht des Rankings bilden Staaten, die unter politischer Instabilität, Armut oder bewaffneten Konflikten leiden. Afghanistan, Sierra Leone und Malawi verzeichnen die niedrigsten Zufriedenheitswerte weltweit. Auch Simbabwe, der Jemen und der Libanon rangieren weit unten. Als Hauptursachen gelten fehlende soziale Absicherung, mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten sowie politische Unterdrückung und eingeschränkte persönliche Freiheit.

Der World Happiness Report erscheint im Auftrag der Vereinten Nationen und wird 2026 zum 13. Mal veröffentlicht. Die Grundlage bildet die Gallup World Poll, in deren Rahmen Menschen aus mehr als 147 Ländern ihre persönliche Lebenszufriedenheit selbst einschätzen. Neben wirtschaftlichen Indikatoren spielen dabei subjektive Wahrnehmungen eine zentrale Rolle: Wie bewerten Menschen ihr eigenes Leben? Vertrauen sie staatlichen Institutionen und ihrem sozialen Umfeld?

Und haben sie das Gefühl, ihr Leben selbständig gestalten zu können?