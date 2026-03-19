Neue Hoffnung für den Balkan: Wadephul hält EU-Beitritte binnen zwei Jahren für möglich

Berlin, eine Bühne, zwei Minister – und ein Europa, das größer werden soll als je zuvor.

Auf einer zweitägigen Konferenz in Berlin haben der deutsche Außenminister Jochen Wadephul und sein französischer Amtskollege Jean-Noël Barrot gemeinsam für eine entschlossene Erweiterungspolitik der Europäischen Union geworben. Die Veranstaltung unter dem Titel „Europe 2026″ wird bereits zum sechsten Mal von einem Verbund einflussreicher deutschsprachiger Medien organisiert – darunter die Zeit, der Tagesspiegel, das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche. Mehr als 60 hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft nahmen teil, unter ihnen Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sowie die EU-Kommissare Maria Luisa Albuquerque, Andrius Kubilius, Magnus Brunner und Oliver Varhelyi.

Europas neue Ambitionen

Barrot rief Europa dazu auf, mit mehr Selbstbewusstsein in der neuen Weltordnung aufzutreten, statt sich ihr kleinlaut zu fügen. Noch nie zuvor hätten so viele Länder den Wunsch geäußert, der Union beizutreten, betonte er. Die Staaten des Westbalkans warteten bereits seit Jahren auf ihre Aufnahme.

Großbritannien denke über eine Rückkehr nach, und er würde das Land nach eigenen Worten „mit offenen Armen empfangen“. Mit einem Augenzwinkern fügte Barrot hinzu: „Und vielleicht tritt eines Tages auch Kanada bei.“

Wadephul schloss sich dieser Haltung an und nannte Island und Norwegen als weitere potenzielle Beitrittskandidaten – auch einer möglichen Aufnahme Kanadas stehe er offen gegenüber. Beide Minister waren sich einig, dass die geopolitischen Erschütterungen der jüngsten Zeit – der Krieg in der Ukraine ebenso wie die amerikanischen Ambitionen auf Grönland – in Europa den politischen Willen zu neuen Integrationsschritten gestärkt hätten. „Manchmal schaffen besondere Situationen eine neue Vorstellung davon, wie Europa aussehen kann“, sagte Wadephul.

Der Balkan im Wartesaal Europas

Besonders deutlich wurde in Berlin, dass sich die Aufmerksamkeit der EU erneut auf den Westbalkan richtet. Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien sowie Bosnien und Herzegowina gelten seit Jahren als offizielle oder potenzielle Beitrittskandidaten – doch der Fortschritt bleibt schleppend und von politischen Blockaden geprägt. Für viele dieser Staaten ist die EU-Mitgliedschaft längst mehr als ein wirtschaftliches Ziel: Sie gilt als Garant für Stabilität, Sicherheit und eine klare geopolitische Verankerung.

Wadephul deutete an, dass sich dieses lange Warten nun seinem Ende nähern könnte. Innerhalb von nur zwei Jahren könnten ein oder sogar mehrere Länder aus dem Westbalkan der Europäischen Union beitreten, sagte er – eine Aussage, die in der Region für neue Hoffnung sorgen dürfte. Gleichzeitig bleibt die Realität komplex: Reformen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Medienfreiheit sind weiterhin zentrale Voraussetzungen, die nicht überall gleichermaßen erfüllt werden.

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Gerade vor dem Hintergrund wachsender Einflüsse aus Russland, China und der Türkei gewinnt der Westbalkan für die EU strategisch an Bedeutung. Eine rasche Integration der Region könnte daher nicht nur ein politisches Signal, sondern auch ein geopolitischer Schritt sein, um Europas Einfluss in Südosteuropa nachhaltig zu sichern.

Deutsch-französische Achse

Mit Blick auf die Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump gegenüber der Arktis stellte Wadephul klar: „Wir werden unsere Souveränität verteidigen.“

Im Zentrum des Gesprächs stand auch die Frage, wie belastbar die deutsch-französische Achse in dieser Lage ist. Barrot und Wadephul betonten übereinstimmend, dass ein funktionierendes Verhältnis zwischen Berlin und Paris unverzichtbar sei – als Grundlage dafür, dass Europa in einer von systemischem Wettbewerb zwischen den USA und China geprägten Welt zur „dritten Supermacht“ heranwachsen könne.

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