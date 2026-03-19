Bandkollege stoppt Album nach Seiler-Skandal: „Völlig zu Recht angezeigt“

Ein Vorwurf, ein öffentliches Geständnis und ein Bandkollege, der klare Worte findet – rund um Christopher Seiler überschlagen sich die Ereignisse.

Gegen den Austropop-Musiker Christopher Seiler laufen derzeit Ermittlungen, nachdem eine Frau Anzeige erstattet hat. Im Mittelpunkt des Vorwurfs steht ein Vorfall im Anschluss an einen Videodreh: Seiler soll der Frau angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Während der Fahrt soll er in eine dunkle Gasse eingebogen sein, wo es laut den Angaben der Frau zu einer Grenzüberschreitung gekommen sei. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In einem Video meldete sich Seiler öffentlich zu Wort. Er schilderte den Ablauf der Ereignisse aus seiner Sicht abweichend von der Anzeige, erklärte jedoch, sich dafür zu schämen, und kündigte an, „absolut die Konsequenzen tragen“ zu wollen. Auch Drogenkonsum war demnach Teil des Geschehens.

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Moldens Reaktion

Sein Bandkollege Ernst Molden, mit dem Seiler gemeinsam als „Molden & Seiler ft. das Frauenorchester“ auftritt, bezog über Facebook Stellung. „Die Frau hat ihn völlig zu Recht angezeigt. Er hat, sowohl bei der Einvernahme als auch uns gegenüber, alles zugegeben und sich entschuldigt“, schrieb Molden. Er bezeichnete den Vorfall als furchtbar und Seilers Verhalten als unentschuldbar – auch wenn es durch den Konsum von Substanzen begünstigt worden sein möge.

Molden sprach zudem die Hoffnung aus, dass die betroffene Frau Heilung und Erholung finden möge. Gleichzeitig betonte er, dass Seiler sein Freund bleibe und er dessen Reue für aufrichtig halte. Er wünsche sich jedoch, dass Seiler sein Leben in Ordnung bringe und das „gschissene Gift“ daraus verbanne – ein Versprechen, das Seiler ihm gegeben habe und das er ihm auch abnehme.

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Album auf Eis

Das gemeinsame zweite Album, das ursprünglich Ende April erscheinen sollte, ist zwar fertiggestellt, wird unter den gegebenen Umständen jedoch nicht veröffentlicht.

Auch auf gemeinsame Konzerte wird vorerst verzichtet.