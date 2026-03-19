Psychischer Ausnahmezustand: Promi-Ehefrau beißt Polizist bei Einsatz

Ein Polizeieinsatz, ein Biss, ein verletzter Beamter – und eine Frau im psychischen Ausnahmezustand vor Gericht.

Ein Polizeieinsatz in Wien nahm im Herbst des vergangenen Jahres eine dramatische Wendung: Eine junge Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, woraufhin ihr Ehemann, der ein berühmter Show-Star sein soll, die Polizei verständigte. Die eintreffenden Beamten beurteilten die Lage als akute Selbstgefährdung und sahen damit die Voraussetzungen für eine vorläufige Unterbringung als erfüllt an.

Eskalation beim Einsatz

Als die Polizisten versuchten, der Frau Handschellen anzulegen, geriet die Situation außer Kontrolle. Die Frau leistete massiven Widerstand und biss einem der Beamten in die Hand, der dabei verletzt wurde. Vorausgegangen war offenbar ein Streit, in dessen Verlauf die Frau darauf bestand, mit ihrem Mann sprechen zu dürfen – ein Wunsch, den die Polizisten aus sogenannten einsatztaktischen Gründen nicht erfüllten.

Mehr zum ThemaWaffenverbot ignoriert – Cobra stürmt Haus in Petzenkirchen⇢

Vor Gericht

Nun muss sie sich vor Gericht wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung verantworten. Ihr Verteidiger Nikolaus Rast räumt die gegen seine Mandantin erhobenen Vorwürfe grundsätzlich ein, will dem laufenden Verfahren jedoch nicht vorgreifen. „Meine Mandantin befand sich in einem Ausnahmezustand“, erklärt Rast, und kritisiert, dass nicht sofort die Rettung gerufen wurde, sondern eine polizeiliche Handlung erfolgte.