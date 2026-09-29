Weltmeister wegen Kindesmissbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt

Ein gefeierter Snooker-Champion, zwei Opfer, Jahrzehnte des Schweigens – jetzt fiel das Urteil gegen Graeme Dott.

Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott ist zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Schotte hatte zwei Minderjährige sexuell missbraucht – die Taten erstreckten sich über einen Zeitraum von 1993 bis 2010. Beide Opfer befanden sich zum Zeitpunkt der Übergriffe im Grundschulalter.

Dott hatte die Anschuldigungen zunächst bestritten, wurde jedoch vor rund einem Monat in einem schottischen Geschworenenprozess für schuldig befunden.

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Langjähriger Kampf

Eines der Opfer, das heute älter als 40 Jahre ist, hatte sich bereits im Jahr 2001 an die Polizei gewandt. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung vergingen dennoch viele Jahre. Das zweite Opfer, ein Mann, erstattete die Anzeige zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Richter stellte in seiner Urteilsbegründung fest, dass Dott die Betroffenen „um einen erheblichen Teil ihrer Kindheit gebracht“ habe, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet.

Konsequenzen für die Karriere

Graeme Dott gehörte über viele Jahre zur absoluten Weltspitze des Snookersports. Den Höhepunkt seiner Karriere markierte der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2006.

Nach seiner Verurteilung hat World Snooker Dott aus seiner Hall of Fame entfernt – eine offizielle Konsequenz des Weltverbands auf die schweren Verfehlungen des ehemaligen Champions.