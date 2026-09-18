Schnuller und Windeln als fetisch? – Unfassbare Details im Fall Gunkl

Ein bekannter Kabarettist, schwere Vorwürfe und eine Erpressung mit fast 190.000 Euro – der Fall Gunkl erschüttert die Kulturszene.

Gegen den österreichischen Kabarettisten Günther „Gunkl“ Paal hat die Staatsanwaltschaft Wien schwere Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, ein damals vierjähriges Kind sexuell missbraucht sowie kinderpornografisches Material besessen zu haben. Gleichzeitig soll er über einen längeren Zeitraum Opfer einer Erpressung geworden sein.

Als Mitangeklagte wurden Petra K. (42) und ihre Mutter Edith L. (63) in das Verfahren einbezogen.

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Belastendes Datenmaterial

Laut der Anklageschrift, über die das Portal oe24 berichtet, sollen auf zwei Laptops und einem PC, die Paal zuzuordnen sind, insgesamt 960 Bilddateien sowie 19 Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt gespeichert gewesen sein – und zwar seit dem 1. Dezember 2023. Ein weiterer Laptop mit entsprechendem Inhalt konnte bei einer Hausdurchsuchung nicht sichergestellt werden.

Zur Frage der Dateien hält die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift fest: „Wirklichkeitsnahe Abbildungen bzw bildliche Darstellungen, deren Betrachtung nach den Umständen den Eindruck vermitteln, es handelt sich um wirklichkeitsnahe Abbildungen.“

Erpressung & Festnahme

Parallel zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs soll Paal zwischen Anfang 2025 und dem 5. Juni 2026 von Petra K. und Edith L. unter Druck gesetzt worden sein. Im Zusammenhang mit dem Fall Günther Paal kursieren Berichte über sogenannte „Baby“-Inszenierungen, Verkleidungen und die Verwendung eines Schnullers. Diese Details sind jedoch von den bislang öffentlich bestätigten Ermittlungsergebnissen zu unterscheiden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es im Kern um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen sowie um den Besitz von Darstellungen sexualisierten Kindesmissbrauchs. Eine gerichtliche Klärung der Vorwürfe steht noch aus; für Paal gilt die Unschuldsvermutung. Der Prozess soll am 22. Oktober 2026 am Wiener Landesgericht beginnen.Die beiden Frauen sollen insgesamt knapp 189.000 Euro Schweigegeld erpresst haben. Bei einer Geldübergabe in Höhe von 30.000 Euro am Wien Hauptbahnhof wurden sie festgenommen.

Der mutmaßliche Missbrauch des vierjährigen Kindes soll sich ebenfalls Anfang 2025 ereignet haben.

Paal gilt bislang als gerichtlich unbescholten. Gegenüber den Ermittlern soll er angegeben haben, den Besitzwillen an den betreffenden Datenträgern bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben, da letzte Zugriffe darauf Jahre zurücklägen und er das Vorhandensein der Dateien vergessen habe.

Die Staatsanwaltschaft folgt dieser Darstellung nicht: „In Anbetracht dieser Beweislage erscheint seine Verantwortung, er hätte den Besitzwillen an eben diesen Datenträgern und den darauf gespeicherten Dateien schon vor langer Zeit aufgegeben, da letzte Zugriffe darauf vor Jahren erfolgt seien und er das Vorhandensein dieser Dateien auch bereits vergessen hätte, als reine Schutzbehauptung.“ Die Behörde betont ausdrücklich, dass für Paal die Unschuldsvermutung gilt.