VW-Aktie bricht ein: Konzern größter DAX-Verlierer

VW korrigiert seine Jahresziele massiv – und die Börse reagiert prompt mit einem Kurseinbruch, der den Konzern an die DAX-Spitze der Verlierer setzt.

Volkswagen sieht sich gezwungen, seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten zu schrauben. Der größte europäische Automobilhersteller korrigierte die prognostizierte Umsatzrendite von ursprünglich 4,0 bis 5,5 Prozent auf nunmehr lediglich ein Prozent. Als maßgebliche Faktoren für diese Entwicklung nennt der Konzern die anhaltende Schwäche auf dem chinesischen Markt, den wachsenden Druck durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie eine Milliardenabschreibung auf die Sportwagentochter Porsche.

Porsche SE betroffen

Von der Prognosekorrektur ist auch die Eigentümerholding Porsche SE betroffen, die ihr erwartetes Konzernergebnis ebenfalls nach unten angepasst hat. Statt der bisherigen Annahmen rechnet die Holding nun mit einem Ergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro – ein Rückgang von rund zwei Milliarden Euro gegenüber der früheren Einschätzung. Die Revisionen beider Unternehmen verdeutlichen, unter welchem Druck der Konzern steht, während Elektromobilität als Marktfaktor an Gewicht gewinnt und der chinesische Absatzmarkt ins Straucheln geraten ist.

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Kursverluste im DAX

An den Finanzmärkten schlugen die Nachrichten unmittelbar durch. Im späten Freitagshandel verlor die Volkswagen-Aktie 6,4 Prozent und war damit der größte Verlierer im deutschen Leitindex DAX.

Die Kursreaktion spiegelt die Verunsicherung wider, die unter Investoren über die künftige Entwicklung des Automobilkonzerns herrscht.