Studie enthüllt: E-Auto fährt um ein Drittel günstiger als Benziner

Elektroautos sind günstiger im Betrieb und könnten bald auch beim Kaufpreis mit Benzinern gleichziehen.

Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge waren im vergangenen Jahr in der Europäischen Union beim Betrieb um 33 Prozent kostengünstiger als vergleichbare Benziner. Zu diesem Ergebnis kommt der International Council on Clean Transportation (ICCT, internationale Forschungsorganisation) in einem Bericht, der in Brüssel veröffentlicht wurde. Als ausschlaggebende Faktoren nennt die Organisation gesunkene Batteriekosten sowie anhaltend hohe Treibstoffpreise.

Die Betriebskosten sprechen damit klar zugunsten der Elektromobilität. Marie Rajon Bernard, Hauptautorin des ICCT-Berichts, geht davon aus, „dass die Verbreitung von batterieelektrischen Fahrzeugen in ganz Europa in den kommenden Jahren zunehmen wird, sofern die derzeitige Politik beibehalten wird.“

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Preise gleichen sich an

Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass sich die Anschaffungspreise für Elektroautos bis 2025 in den drei größten Fahrzeugsegmenten an jene von Benzinern angleichen werden. Diese Einschätzung stützt sich auf Preisdaten von rund 100.000 Fahrzeugen, die auf dem deutschen Markt erhoben wurden. Laut einer gemeinsamen Studie des ICCT und des Fraunhofer-Instituts ISI sind die Preise vergleichbarer batterieelektrischer Fahrzeuge in Deutschland zwischen 2020 und 2025 inflationsbereinigt um rund 18 Prozent gesunken, während vergleichbare Benzinmodelle im selben Zeitraum real um etwa 2 Prozent teurer geworden sind. Deutschland gilt dabei als besonders aussagekräftiger Referenzmarkt: Dort hat sich die Zahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge zwischen 2020 und 2025 vervierfacht.