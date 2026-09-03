2,215 Euro pro Liter: Benzinpreis steigt auf Rekordhoch

Volltanken wird teurer denn je – ein geopolitisches Ereignis treibt die Preise an deutschen Zapfsäulen auf Rekordniveau.

Der Preis für einen Liter Superbenzin E10 ist in Deutschland auf 2,215 Euro gestiegen und hat damit einen neuen Höchstwert erreicht. Wie der ADAC am Donnerstag bekanntgab, übertrifft dieser Wert den bisherigen Rekord von 2,203 Euro, der zuletzt im März 2022 verzeichnet worden war.

Geopolitischer Treiber

Als maßgeblicher Treiber des jüngsten Preisanstiegs gilt das erneute Aufflammen des Konflikts im Iran. Die damit verbundenen geopolitischen Spannungen schlagen sich unmittelbar auf die Energiemärkte nieder und erhöhen die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland spürbar.

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Historische Einordnung

Trotz des nominellen Rekordes relativiert ein historischer Blick die aktuelle Lage: Inflationsbereinigt lagen die Benzinpreise im Jahr 2012 noch deutlich höher. In Bezug auf die reale Kaufkraft markiert der gegenwärtige Stand damit keinen absoluten Höchstwert.