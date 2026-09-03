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Karrierefalle

Homeoffice oder Büro? Was Berufseinsteiger wirklich brauchen

Homeoffice oder Büro? Was Berufseinsteiger wirklich brauchen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Homeoffice gilt als Gewinn – doch für Berufseinsteiger kann die Distanz zum Büro eine unsichtbare Karrierebremse sein.

Wer von zu Hause aus arbeitet, gewinnt an Flexibilität – doch für Menschen, die gerade erst ins Berufsleben einsteigen, kann genau diese Freiheit zum Problem werden. Denn berufliches Wachstum vollzieht sich selten durch formale Karriereschritte allein, sondern durch unzählige kleine Momente im Arbeitsalltag, die kaum jemand bewusst wahrnimmt, die aber langfristig entscheidend prägen.

Fehlende Büropräsenz

Wer neu in einem Unternehmen beginnt, braucht mehr als einen Laptop und eine stabile Internetverbindung. Die physische Anwesenheit im Büro schafft Gelegenheiten, die sich digital nur schwer replizieren lassen: spontanes Feedback von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen in gemischten Teams, das Beobachten und Miterleben von Entscheidungsprozessen. Genau diese Situationen sind es, in denen Schlüsselkompetenzen entstehen – nicht im Einzelbüro zu Hause, sondern im direkten Austausch.

Angepasste Arbeitsmodelle

Manche Unternehmen haben auf diese Problematik bereits reagiert und ihre Arbeitsmodelle entsprechend angepasst. In den ersten sechs bis zwölf Monaten nach dem Berufseinstieg wird verstärkt auf Präsenz gesetzt, oder es werden feste Tage eingeführt, an denen Teams gemeinsam vor Ort arbeiten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Neueinsteiger bei wichtigen Prozessen – etwa bei Architekturentscheidungen oder komplexen Planungsphasen – aktiv eingebunden sind.

Fachleute sprechen sich dafür aus, flexible Arbeitsmodelle so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen sowohl erfahrener Mitarbeitender als auch von Berufseinsteigern gerecht werden.

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