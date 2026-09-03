Wiener Hundehalter aufgepasst: Diese Gratis-Aktion startet wieder

Wien macht es Hundebesitzern wieder einfach: Eine kostenlose Registrieraktion startet bald – mit einem mobilen Service-Bus in allen Bezirken.

Wien bietet Hundehalterinnen und Hundehaltern ab dem 8. September erneut die Möglichkeit, ihre Tiere kostenlos in der österreichischen Heimtierdatenbank registrieren zu lassen. Die Aktion, die bis Ende Oktober 2026 läuft, wird gemeinsam vom Stadtservice Wien und dem TierQuarTier Wien mit einem mobilen Service-Bus durchgeführt. Bereits 2023 machten mehr als 300 Personen von diesem Angebot Gebrauch.

Die Registrierung ist in Österreich bundesweit verpflichtend: Jeder Hund muss mit einem Mikrochip gekennzeichnet und in der Heimtierdatenbank des Bundes registriert sein. Die Eintragung muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach dem Chippen, der Einreise nach Österreich oder der Übernahme des Hundes erfolgen. Die kostenlose Aktion der Stadt Wien erleichtert Hundehaltern die Erfüllung dieser gesetzlichen Pflicht.

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Wichtige Voraussetzungen

Neu ist, dass bei der Registrierung in bestimmten Fällen – etwa bei neuen Hundehalterinnen und Hundehaltern – auch ein Sachkundenachweis in die Heimtierdatenbank hochgeladen werden muss. Eine Kopie sollte daher mitgebracht werden; notfalls kann sie vor Ort kopiert werden. Seit 1. Juli 2026 gilt dafür eine bundesweite Regelung: Vor Aufnahme einer neuen Hundehaltung ist grundsätzlich ein mindestens vierstündiger Theoriekurs zu absolvieren, innerhalb von zwölf Monaten folgt eine zweistündige Praxiseinheit mit dem eigenen Hund. Für erfahrene Hundehalter gelten allerdings Ausnahmen – etwa wenn eine entsprechend lange frühere Hundehaltung über die Heimtierdatenbank nachgewiesen werden kann.

Darüber hinaus sind ein Lichtbildausweis sowie die Chipnummer des Hundes erforderlich. Das Implantieren eines Mikrochips wird im Rahmen der Aktion nicht angeboten.

Der Hund selbst muss zur Registrierung nicht mitgebracht werden. Wer ihn dennoch zum Termin mitnimmt, muss ihn an der Leine und mit Maulkorb führen. Stadtservice-Leiter Walter Hillerer unterstreicht den praktischen Nutzen des Angebots: Im Fall eines verlorenen Hundes könne die Registrierung entscheidend dazu beitragen, Tier und Besitzer rasch wieder zusammenzubringen.

Termine & Standorte

Die genauen Termine und Standorte des Service-Busses sowie weiterführende Informationen zur Aktion sind auf der Website der Stadt Wien abrufbar.