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Kinder finden Frauenleiche an Flussufer – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Kinder finden Frauenleiche an Flussufer – Polizei geht von Tötungsdelikt aus
FOTO: iStock/Chalabala
2 Min. Lesezeit |

Kinder machen einen grausamen Fund am Flussufer – und ein Todesfall wirft Fragen auf, die Ermittler nun mit Hochdruck verfolgen.

Im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau haben spielende Kinder am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr am Ufer der Ager eine tote Frau entdeckt. Bei der Verstorbenen handelt es sich nach ersten Medieninformationen um die 53-jährige Sonja K. aus Laakirchen. Ihr Körper wies mehrere Stichverletzungen auf. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei inzwischen von einem Tötungsdelikt aus.

Noch am Dienstag rückten Einsatzkräfte aus, konnten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an, um die genaue Todesursache und weitere Umstände des Todes zu klären.

Psychiatrie-Aufenthalt

Wie zudem bekannt wurde, befand sich Sonja K. vor ihrem Verschwinden in der psychiatrischen Abteilung des Klinikums Vöcklabruck – seit dem 29. August galt sie als abgängig.

Suche nach Tatwaffe

Am Mittwoch leiteten die Ermittler eine umfangreiche Suchaktion entlang der Ager ein, um die mutmaßliche Tatwaffe zu sichern. Dabei kamen auch Taucher der Feuerwehr zum Einsatz. Die Aktion verlief vorerst ergebnislos.

Zu möglichen Tatverdächtigen machten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang keine Angaben.

Die Ermittlungen dauern an.

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