28-Jährige unter Brücke getötet: Freund in U-Haft

Eine Feier endet tödlich – und ein Mann, der die Frau kannte, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Unter der Villacher Stadtbrücke wurde am Abend des 21. August eine 28-jährige Frau leblos aufgefunden. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, nachdem die Villacherin nicht mehr ansprechbar war. Nach umfangreichen Ermittlungen steht mittlerweile fest, dass die Frau offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Laut Polizei starb die 28-Jährige infolge massiver Gewalteinwirkung.

Streit eskaliert

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen, die das Landeskriminalamt gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Villach führte, geriet ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land in den Fokus der Behörden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 39-Jährige der Freund der Frau. Beide sollen gemeinsam mit weiteren Personen unter der Brücke gefeiert haben. Nach einem Streit dürfte der Mann der 28-Jährigen einen Schlag versetzt haben; sie starb infolge massiver Gewalteinwirkung.

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Untersuchungshaft Klagenfurt

Am 28. August wurde der 39-Jährige festgenommen. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft. Der Mann sprach bei seiner Einvernahme von einem Unfall. Welche strafrechtliche Verantwortung ihn tatsächlich trifft, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und hängt unter anderem davon ab, wie sich der Streit und die tödliche Gewalteinwirkung genau abgespielt haben.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen des tödlichen Streits dauern an. Für den 39-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.