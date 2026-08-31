Sorgerechtsstreit endet tödlich: Mutter erschießt elf Monate alten Sohn

Ein Sorgerechtsstreit endet mit einer unfassbaren Tat – und einem Geständnis, das kaum Worte lässt.

Madeline Veronique Daly, 36 Jahre alt, muss nach einem Geständnis mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Die Frau aus Wyoming hat zugegeben, ihren elf Monate alten Sohn Basil durch einen Schuss ins Gesicht getötet zu haben. Rund zwei Monate zuvor hatte ein Gericht dem Vater vorläufig das Sorgerecht zugesprochen, nachdem Daly nicht zu einer angesetzten Gerichtsverhandlung erschienen war. Festgenommen wurde Daly im Dezember 2025 in New Mexico. Das Strafmaß steht noch aus.

Monatelanger Sorgerechtsstreit

Vorausgegangen war ein monatelanger Sorgerechtsstreit. Nachdem Daly im Oktober 2025 nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war und dem Vater vorläufig das Sorgerecht zugesprochen wurde, setzte sie sich im November mit dem Kind ab. Die Fahndung führte die Behörden schließlich von Wyoming bis nach New Mexico. Den Grund dafür nannte sie bei ihrer Festnahme selbst: Sie wollte verhindern, dass ihr Ex-Partner, der Vater des Kindes, Kontakt zu Basil erhält.

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Tödlicher Einsatz

Beamte des Grant County Sheriff’s Office spürten Daly schließlich auf einem abgelegenen Grundstück im Südwesten New Mexicos auf. Als die Polizei eintraf, flüchtete sie mit Basil in ein Wohnmobil. Während die Beamten das Fahrzeug umstellten, erschoss Daly ihren Sohn mit einer 9-mm-Pistole. Im Anschluss versuchte sie, sich selbst zu töten – was die Polizisten verhindern konnten.

Gegenüber Ermittlern erklärte Daly später, die Tat sei es ‚wert‘ gewesen, wenn dadurch verhindert werde, dass der Vater und dessen Familie Basil bekommen würden.