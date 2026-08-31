Nothammer, Sturmhaube, Geständnis – ein 16-Jähriger in Wien ließ den Ermittlern kaum Arbeit übrig.

In Wien ist ein 16-jähriger Afghane nach einem Einbruch in eine Trafik festgenommen worden. Der Jugendliche, der der Polizei bereits im Vorfeld bekannt war, hatte die gläserne Eingangstür des Geschäfts mit einem Nothammer eingeschlagen und damit den Alarm ausgelöst. Ein Anwohner, der einen Mann mit langem schwarzem Mantel und Sturmhaube beobachtet hatte, alarmierte die Beamten.

Die Polizisten trafen rasch am Tatort ein und konnten den Verdächtigen in unmittelbarer Nähe stellen. Bei der Kontrolle fanden sie einen Nothammer sowie eine schwarze Sturmhaube bei ihm. Der Jugendliche gestand die Tat noch an Ort und Stelle.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Weitere Einbrüche

Im Zuge der Festnahme räumte der 16-Jährige ein, am selben Tag auch in eine weitere Trafik in Wien-Währing eingebrochen zu sein. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob der Verdächtige für weitere gleichartige Delikte verantwortlich gemacht werden kann.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die weiteren rechtlichen Schritte werden derzeit geprüft, um den vollständigen Umfang seiner Taten zu klären und entsprechende Konsequenzen einzuleiten.